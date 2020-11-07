TCMB'de devir teslim töreni yapıldı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 16:40

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığına Maliye eski bakanı, Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Merkez Bankası twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır. Görev devir teslim töreninde Sayın Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Sayın Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi.