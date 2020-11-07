TCMB'de devir teslim töreni yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Yardımcısı İbrahim Şenel'e devreden Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Murat Uysal'dan devraldı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığına Maliye eski bakanı, Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
Merkez Bankası twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır. Görev devir teslim töreninde Sayın Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Sayın Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi.
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