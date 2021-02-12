TCMB'nin politika faizini ne olacak? İşte beklenti anketi sonuçları

12 Şubat 2021 Cuma, 16:06

Reuters anketine katılan 21 kurumun 16'sı Şubat ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin bir tanesi 75, diğer dördü ise 100 baz puan yönünde.

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel %15'e yükseltmişti.

TCMB Aralık ayında ise beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık artışa gitmiş ve sıkı duruşun "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla" sürdürüleceğini belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta Reuters'a konuşan Ağbal enflasyon tahmin patikası üzerinde yukarı yönlü risklerin önemini koruduğuna dikkat çekerek bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almanın mümkün gözükmediğini söyledi.

BEKLENTİLER %12-17 BANDINDA



Reuters anketinde 2021 sonu politika faizi için tahmin veren 18 katılımcının medyan beklentisi %14 seviyesinde. 2021 sonu için beklentiler %12-17 bandında.

Son dönemde TCMB'nin kuvvetlenen sıkı duruş söylemlerinin ardından ilk faiz indirimi beklentileri de ötelenmiş durumda. Ağbal'ın enflasyon raporundaki söylemleri ve Reuters söyleşisindeki yılın büyük bölümünde indirimin mümkün görülmediğine yönelik açıklaması sonrası ikinci çeyrekteki indirim beklentilerinin üçüncü çeyreğe kaydığı görülüyor.

Faiz indirimlerine yönelik beklentilerde öteleme TCMB'nin beklenti anketine de yansıyor.

Reuters anketine ilk faiz indiriminin zamanlamasına yönelik tahmin veren toplam 18 katılımcıdan biri ikinci çeyrek, 11'i üçüncü çeyrek, 4'ü son çeyrek ve ikisi önümüzdeki yıl ilk indirimi bekliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayında bir önceki aya göre %1.68 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda neredeyse %15'e gelerek 2019 yılı Ağustos ayındaki seviyeye çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ BANKANIN TAHMİNİNDEN OLDUKÇA YUKARIDA



TCMB enflasyon raporunda yıl sonu hedefini %9.4 seviyesinde korudu fakat TCMB'nin bugün yayımlanan beklenti anketinde ise yılsonu enflasyon beklentileri bankanın tahmininden oldukça yukarıda, %11.23 seviyesinde şekilleniyor.

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için 2019 Temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, koronavirüs salgını başında da faiz indirimlerini sürdürdü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede %24'ten %8.25'e çekmişti.

TCMB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de, piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL'de sert değer kayıpları yaşanmış, ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.

Kaynak: Reuters