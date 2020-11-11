Tedavide görünmeyen kahramanlar: Patoloji çalışanları

11 Kasım 2020 Çarşamba, 15:20

Tüm dünya Covid-19 salgını gölgesinde, zorlu şartlar altında yaşamaya çalışırken bu durumdan en çok etkilenenler sağlık çalışanları oldu. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır “Patolojideki incelemelerin sonucunu bekleyen hastalar ve hasta yakınları patolojinin ne anlama geldiğini iyi bilirler. Tanı aşaması sürecinde işin mutfağında olan patoloji laboratuvarlarının diğer görünmeyen kahramanları, doku ve sıvıların hazırlanma sürecinde yer alan patoloji tekniker ve teknisyenleridir” dedi.

11 Kasım Uluslararası Patoloji Günü. Tanı sürecinde arka planda kalan ancak çok kritik bir göreve sahip olan patoloji çalışanları için bir de bugüne özel kısa film hazırlandı.

Filmde patoloji çalışanlarının görevleri anlatılırken Prof. Dr. Kemal Bakır, şunları söyledi:

“Hastanelere gelen ve herhangi bir girişimle karşılaşan bireylerin uğrak yeridir patoloji bölümü. Hastalıkların hücre ve doku düzeyindeki yansımalarının araştırılmasına dayanan patoloji bilimi, aynı zamanda hastalıkların oluş mekanizması hakkında da bilgi vermektedir. Patoloji bölümlerinde her yıl binlerce hatta on binlerce doku ve sıvı incelenir. Patoloji uzmanı ve teknikerlerin çabaları ile inceleme sonuçları rapor haline gelir. Hastanın tanı ve tedavisine yol gösterir. Bir bütünün parçası olarak dokuyu inceleyen patolog, her zaman bütünün kendisi olan hastayı ve hastanın çevresini göz önünde bulundurmaktadır. Patologlar sıklıkla daha ameliyat sırasında incelemeleri dakikalar içinde tamamlayarak hasta için yaşamsal önemi olan tanılarını cerraha bildirmek durumundadır.”

‘PATOLOGLARIN İŞİ GÜÇLEŞİYOR’

Dr. Sanjay Mukhopadhyay’ın “Tıp, patoloji olmadan sadece bir tahminden ibarettir” sözünü anımsatan Prof. Dr. Bakır, “Bireye daha az zarar vermek ve organları korumak için patoloji laboratuvarlarına giderek daha küçük dokular gönderilmektedir. Bu da patologların ve teknikerlerin işini daha da güçleştirmektedir. Tanı aşaması sürecinde işin mutfağında olan patoloji laboratuvarlarının diğer görünmeyen kahramanları, doku ve sıvıların hazırlanma sürecinde yer alan patoloji tekniker ve teknisyenleridir. Doğru ve hızlı tanı için patoloji bölümü kadar hastanın ilk başvurduğu doktorun da iş birliğine gereksinim duyulmaktadır. Bu işbirliğinin en önemli yöntemi, patologların da yer aldığı kanserler ve diğer hastalıklar için oluşturulan konseylerdir. Daha doğru ve etkin bir tedavi için tanıya varmaya çabalayan patoloji çalışanları azimle hastaları için koşturmaya devam ederken, patoloji süreçlerinden hastalar ve hasta yakınları başta olmak üzere tüm kamuoyunun farkında olmasını beklemektedir” dedi.

Uluslararası Patoloji Günü’ne dair açıklamalarda da bulunan Prof. Bakır “Bu nedenle her yıl dünyada Kasım ayının ikinci çarşamba günü Uluslararası Patoloji Günü olarak değerlendirilmektedir. Patoloji Dernekleri Federasyonu olarak bu yıl 11 Kasım’da gerçekleşecek olan Uluslararası Patoloji Günü’nde patolojide görev yapan meslektaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanlarını kutluyoruz” diye konuştu.