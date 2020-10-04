Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Ezer geçeriz, bunu böyle bil" tehdidinde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, twitter paylaşımında üstündeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık gözlükle görünmesi sosyal medyada gündem oldu.
Ankara’da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP İdare Amiri ve Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförünan, araçla bahçeye girmenin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarpmasıyla başlayan tartışmada, Haberal "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek, hastanede tedaviye alınan özel güvenlik görevlisini suçlamıştı.
Tepkilere neden olaya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da twitterdan dahil olmuş, “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” diyerek hem Yavaş'ı tehdit etmişti.
Tehditin ardından Ersoy'un bu sabah yaptığı twitter paylaşımında üstündeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık gözlükle görünmesi sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Ersoy'un kombininde kullandığı markalara ve fiyatlarına tepki gösterdi.
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