'Tek adres vardır o da Baran Kejanlı' diyordu, gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya uygulaması TikTok’ta ‘mafya hizmeti verilir’ reklamı yaptı. Kısa sürede kullanıcıların tepkisine yol açan Kejanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı
Yerel seçimlerde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Baran Kejanlı adlı kişi, verdiği ‘mafya hizmetleri’ni TikTok’ta reklam yaptı. Kejanlı, TikTok’ta paylaştığı videoda, parasını kaptıranların, işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi
Ceylanpınar’da yaşayan Baran Kejanlı, lüks araçta çektiği bir videoyu TikTok’ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi. Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı dedi.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: İstifa edeceğim
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
Video Haberler
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
- Emniyet müdüründen 'Bozkurtlu' düğün mesajı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Her vaka hasta değildir diyen Koca’ya TTB’den yanıt
- Dünyada 19 saniyelik korku!
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: İstifa edeceğim
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt