Tek böbrek iki rahimle dünyaya geldi

Diyarbakır’da yaşayan Mercan E. (18) bir böbreği olmadan dünyaya geldi. Çocukluk süreci hastanelerde geçen E., 2 kez böbrek ameliyatı geçirdi. 15 yaşına geldiğinde ise rahminde bir sorun olduğu ortaya çıktı. İki rahmi olduğu teşhis edilen Mercan E., “Şiddetli ağrılarım oluyordu, hastalığın tanısının konulması uzun zaman aldı. 1 yıldan fazla okula gidemedim, teşhis konur konmaz da ameliyat oldum, şimdi gayet iyiyim. Günde 2 defa acile gidip serum aldığım günleri hâlâ unutamıyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı.

NADİR HASTALIK

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ise hastanın menstruasyon döngüsünün başlamasıyla birlikte her ay giderek artan ağrısının olduğunu anımsatarak, özetle şunları söyledi: “Ağrıları öylesine artmış ki günlük hayatına devam edememiş ve devamsızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmış. Muayene sonrasında nadir görülen bir hastalık saptadık: Ohvira sendromu (çift rahim anormalliği). Bu hastalıkta, iki ayrı rahim, farklı yerlerde gelişir. Hastamızda boyut ve lokalizasyon olarak normal gelişmiş rahmin yanı sıra, karnın daha üst bölgelerinde tamamen bağımsız bir rahim daha vardı. Hastamızda, her menstruasyon döneminde normal yerinde olan rahim, hastanın olması gerektiği gibi adet görmesini sağlıyordu. Hastanın diğer rahmi de karın içerisine doğru âdet kanını boşaltıyordu. Bu da dayanılmaz ağrılara yol açıyordu. İkinci rahmini aldık. Ağrılarından kurtulan Mercan, okuluna ve günlük hayatına döndü. Basit bir ağrı şikâyetiyle başvuran hastalarda, bu gibi nadir görülen durumlara rastlanabilir. Bazı çözülemeyen durumlarda tanı almak, birkaç hekim görmeyi gerektirebilir. Her kadının rutin jinekolojik muayenesini olmasını öneriyoruz.”