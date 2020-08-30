Teknesi ile açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra kıyıya vurdu
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde baraj gölüne balık tutmak için teknesi ile açıldıktan sonra kaybolan ve yapılan aramalarda bulunamayan balıkçıya ait ceset kıyıya vurmuş şekilde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan’da bulunan Kemer Baraj Gölü kenarında küçük bir balıkçı işleten Önder Gülhan (45), 16 Şubat tarihinde saat 17.00 sıralarında üç arkadaşı ile baraj gölünde gezintiye çıkmıştı. Bir süre gölde tekne ile gezen Gülhan, arkadaşlarını kıyıya bıraktıktan sonra balık tutmak için tekrar teknesiyle göle açılmıştı. Akşam eve dönmeyen ve kendisinden haber alamayan Gülhan’ın yakınları, İl Jandarma Komutanlığından yardım istemişti. Ekipler kayıp balıkçıyı bulmak için arama ve kurtarma çalışması başlatmıştı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğünden gelen uzman dalgıçların yanı sıra havadan da jandarma helikopteriyle yapılan ve 21 gün süren arama çalışmalarında Gülhan’a ulaşılamazken, arama çalışmalarına son verilmişti. Bugün sabah saatlerinde Akyaka Mahallesi’ndeki zeytinliğini baraj gölünden sulamak için bahçesine gelen bir vatandaş, kıyıda yüzüstü yatar vaziyette erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kıyıya vuran erkek cesedinin bundan yaklaşık 6 ay önce kaybolan balıkçı Önder Gülhan’a ait olduğu tahmin edilirken, kesin sonucun yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
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