Teknoloji devinden yeni karar: Evden çalışanların maaşlarında kesintiye gidilecek

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:08

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, koronavirüs salgını sürecinde evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmayı planlıyor.

Bu plandan en çok evi ve işyeri arasındaki mesafe uzak olanların etkilenmesi bekleniyor.

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devlerinin bir süredir ofise geri dönmek yerine evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmayı düşünüyordu.

Facebook ve Twitter da pandemi nedeniyle hayat pahalılığının daha az olduğu bölgelere taşınan ve uzaktan çalışan elemanlarının maaşlarında kesinti yapmıştı. Reddit ve Zillow'un da aralarında bulunduğu daha küçük bazı firmalar ise elemanlarının nerede yaşadıklarına bakılmaksızın maaş ödemesi yapmayı tercih ediyor.

Google'ın bir sözcüsü ise ücretlerin her zaman çalışanların adreslerine göre belirlendiğini, endüstri koşullarının üstünde ödeme yaptıklarını ve ödemelerin bölgeden bölgeye değiştiğini söyledi.

Örnek olarak Kaliforniya eyaletinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu kentlerden San Francisco'dan, neredeyse aynı seviyede pahalılığa sahip Tahoe Gölü çevresine taşınan bir Google çalışanı, maaşında yüzde 25'e varan kesintiyle karşılaşabilir.