Teknoloji hisselerinde balona dikkat!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:31

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak “Technology Bubble 2.0: A DCC-GARCH Approach” başlıklı yeni çalışmalarında FAANG ve Microsoft hisslerinde özellikle pandemi döneminde gözlemlenen yükselişlerin dikkat edilmesi gereken sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Alphabet (Google) şirketlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Bu hisselere direkt yatırım yapılabilecek bir endeks bulunmazken hisselerin dahil edildiği fonlara ya da her bir hisseye ayrı ayrı yatırım yapılabilir. FAANG ve Microsoft değer olarak S&P 500’ün yüzde 26’sını oluşturuyor.

İnternet balonu olarak bilinen kriz süreci 1990'ların sonunda boğa piyasası hakimken ortaya çıktı. Tekonoloji şirketlerine yapılan yatırımların tetiklemesiyle hisse senedi piyasalarının değeri katlanarak büyüdü. Teknoloji sektörünün baskın olduğu Nasdaq endeksi, 1995-2000 yılları arasında 1.000 seviyelerindeyken birdenbire 5.000'in üzerine çıktı. 2001 ve 2002'de ise hisse senetleri ayı piyasasına girdiğinde balon patladı. Dot-com balonunun patladağı tarih olan 10 Mart 2000 aslında bir sonuçtu ve kimileri balonun şişmeye başladığı tarihi Netscape’in ilk tarayıcısını çıkarttığı 1994 olarak kabul ederken kimileri de balonun başlangıç tarihini 1997’de ABD’de yatırımcılara vergi indirimi sağlayan TRA97’nin yürürlüğe girmesi olarak kabul ediyor.

TEK BİR HİSSE GİBİ

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak’ın Yeditepe Üniversitesi Finansal Ekonomi bünyesinde yürüttükleri yeni çalışmanın sonuçlarına göre getiri ve volatilite modellerine bakıldığında FAANG hisseleri ile FAAMG arasında anlamlı bir fark bulunmadığınu belirtti. Bu durumun yatırımcılar açısından teknoloji şirketlerinin bireysel bir şirket hissesi gibi değil emtia gibi algılanması nedeniyle oluşmuş olabileceğine dikkat çeken Ulusoy ve Özdurak özellikle pandemi döneminde uzun dönemli analizlerde rastlanmayan birim kök ve koentegrasyon oluşumlarının verilerdeki eğilim değişikliklerini teyit ettiğini ve hisseler tek bir hisse gibi hareket ettiğini işaret ettiğini belirtti.

Dr. Caner Özdurak ve Prof. Dr. Veysel Ulusoy

YENİ YÜKSELİŞ HİKAYESİ GİBİ PAZARLANIYOR

Tesla hisse bölünmeleri sonrası şirketlerin hisseleri perakende yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelirken bu durum küçük işlemler yapan bireysel yatırımcıları cezbeden bir unsur. FAANG ve Microsoft hisselerinin yanına özellikle Microsoft’un Tiktok satınalımına çıkarılan siyasi zorluklardan sonra yeni bir itici güç arayan S&P 500 ve Nasdaq Tesla’yı yeni bir yükseliş hikayesi olarak pazarlıyor. Bu bağlamda Tesla’nın hsse bölünmes haberi değeri 2 trilyon doları aşan Apple’ın bu yılın temmuz ayı sonunda açıkladığı 1’e 4 hisse bölünmesini takip eden bir açıklama olurken Elon Musk’ın Tesla’nın hisse değerine bağlı artan bonus ödemeleri de Ulusoy ve Özdurak’a göre yine dikkat edilmesi gereken ayrı bu unsur.