Teknoloji şirketleri 2021 Türkiye planlarını açıkladı! İşte detaylar

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:05

Türkiye’de yılda ortalama 10-11 milyon dolayında cep telefonu satılıyor. Mobil abone sayısı ise 82 milyonu aşarken, 2021’de sayının 84 milyona ulaşması bekleniyor.

Türkiye’deki genç nüfus ise teknoloji şirketleri için büyük potansiyel barındırıyor. Aralarında Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Casper’in de olduğu birçok şirket yeni yılda birçok son model teknoloji cihazını ve cep telefonlarını Türkiye pazarına sunmayı amaçlıyor. Türkiye pazarına güvenen şirketlerden yatırım yapmayı planlayan da var. İşte teknoloji şirketlerinin 2021 Türkiye ajandası:

SAMSUNG: BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler ve Stratejiden Sorumlu Direktör Sedef Özgür: Türkiye; Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarının hepsini ilgilendiren çok önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Samsung da ülkemizin potansiyelini bilerek Türkiye’ye bu bölgedeki bir merkez olarak bakıyor. Türkiye sahip olduğu genç, dinamik nüfusu ve teknolojik ürünler konusundaki hızlı adaptasyonu sayesinde dünyada önemli büyüklükteki pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Samsung olarak Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de özellikle genç nesil akıllı cihazları gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Tüketiciler, bu cihazların hayatlarını kolaylaştırdığının ve zenginleştirdiğinin farkında. Bu nedenle alabilecekleri en iyi ürünü almak istiyorlar. Biz de bu noktada kendilerine destek olmak amacıyla hem diledikleri özelliklere sahip hem de her bütçeye uygun akıllı telefon, tablet ve giyilebilir ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. 2021 yılında da bu yaklaşımımız doğrultusunda ürün gamımızı genişletmeye devam edecek, yepyeni cihazlarımızı pazara sunarken büyümemizi de sürdüreceğiz. Öte yandan Covid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan yeni trendler geleceğe damgasını vuracak teknolojiler üzerine yeni planlar yapılmasını da gerekli hale getirdi. Özellikle bulut, makine öğrenimi, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve sanal gerçeklik alanlarında ses getirecek yenilikler olacak. Önümüzdeki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da hem bu yeni trendleri hem de insanların beklentilerini dikkate alarak, geleceğe dönük stratejilerimiz doğrultusunda, akıllı mobil cihazlardan beyaz eşyalara kadar uzanan ve her biri kendi alanında çığır açacak yeni ürünlerimizi pazara sunmaya devam edeceğiz.

HUAWEİ: PAZARDA YEPYENİ ÜRÜNLERİMİZLE YER ALACAĞIZ

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang: 2020 yılı kimsenin beklemediği ve hayatlarını büyük ölçüde değiştirdiği olaylara sahne oldu. 2020 yılında bunun teknoloji dünyasına yansımalarını çok net bir şekilde gördük. Dijitalleşmenin vites yükselterek hızlanması, evden çalışmayı belki de hayatlarında ilk defa deneyimleyen kişileri, bambaşka bir paradigmanın içerisine itti. Bu değişimi, özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet satışlarının tüm ülke genelinde artmasıyla da sayısal olarak gözlemleme şansını elde ettik. Huawei olarak, 2020 yılında piyasanın talepleri doğrultusunda ekosistemizin bir parçası olarak farklı kategorilerde yer alan birçok yeni ürünü de tüketicilerimizle buluşturduk. MateBook serimizin hemen her kullanıcıya hitap eden farklı modelleri, evde çalışmanın olmazsa olmazı kişisel güvenlik ve mahremiyete yönelik inovasyonlarıyla tüketiciler tarafından çok beğenildi. Bu yönelimlerin, 2021 yılında da süreceğini, ancak tüketicilerin ilk satın alma paniği dalgasını atlattıktan sonra çok daha bilinçli ve seçici kararlar vereceğini düşünüyoruz. 2021 yılında, yine bu dinamiklere göre pazarda yepyeni ürünlerimiz ile yer alacağız. Yeni amiral gemisi telefonumuz, öncekilere ek olarak daha farklı ve inovatif dizüstü bilgisayar çözümlerimiz, tabletlerimiz ve sürpriz bazı ürünlerimiz ile kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğimizi düşünüyoruz.

Huawei’nin geliştirdiği ve PC ile cep telefonu arasındaki ayrımı ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği gibi teknolojiler, tam da bu dönemde şirketin teknoloji vizyonunun ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösterdi. Artık hangi cihazda hangi işin yapıldığının bir öneminin kalmadığı akıllı teknoloji çağında, özellikle evden çalışan ve evden eğitim gören kişilere büyük kolaylıklar sağlayan bu teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz.

Kendi uygulama ve yazılım ekosistemini var etmiş bir şirket olarak Huawei, her zaman Türkiye’ye güveniyor. Bu var olmanın temel yapı taşlarından olan Türk yazılım mühendislerine ve bizi her zaman destekleyen Türk halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. 2021 yılı, umuyoruz ki herkes için daha iyi bir yıl olacak.

XİAOMİ: DAHA FAZLA 5G’Lİ CİHAZIMIZ OLACAK

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk: 2021 yılında sektörde önemli yenilikler bekleniyor. Bu yeniliklerin başında 5G özelliğine sahip daha fazla sayıda telefonun son kullanıcılarla buluşturulması yer alıyor. 2020 yılında Mi 10, Mi 10T Pro, Mi 10T ve POCO F2 Pro modellerimizde 5G özelliğine sahip cihazları tüketicilerimizin beğenisine sunduk. 2021 yılında 5G özelliğine sahip daha fazla cihazımız olacak. Yeni yılda amiral gemisi serimizin ve Türkiye’de ve dünyada en çok satan akıllı telefonlar arasında yer alan Redmi Note serisinin yeni modellerini de kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. 2021 yılında ayrıca salgının hafiflemesi ve aşı sürecinin başlaması ile normalleşme sürecinin hızlanmasını, bu doğrultuda da fiziksel mağazalarda ziyaretlerin ve satışların artmasını bekliyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de yeni Mi Store’lar açmaya devam edeceğiz.

OPPO: TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMA KARARI ALDI

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekilde: "Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.

CASPER: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA OLACAK

Casper Pazarlama İletişimi ve Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay:

“Teknoloji gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ederken 2020 yılında yaşadığımız pandemi nedeniyle hepimiz bu gelişime ayak uydurmak durumunda kaldık. Dijitalleşme sürecine daha hızlı adaptasyon sağlamamız gerekti. Kullanıcılar, teknolojinin aslında bir “ihtiyaç” olduğunu fark etti ve alışveriş alışkanlıklarına bu doğrultuda yön verdi. Online eğitim, evden çalışma gibi nedenlerden evlerde bilgisayar ve tabletlerin kullanımı arttı. Bu süreçte gerek firmalar gerek çalışanlar, teknolojik çözümler ile uzaktan çalışma fikrini benimsemek durumunda kaldı.

2020 yılında yaşananlar ön görülebilir olmadığından ithalat yapan ya da parça temin eden teknoloji şirketleri oldukça sıkıntılı dönemler geçirdi. Arz-talep eğrisinin önceden tahmin edilebilir olmadığı bu gibi durumlar için, şirketler önlemler almaya başladı. Bizler de kullanıcıların teknoloji pazarında ihtiyaçlarını ve taleplerini takip ederek bu ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefleyerek çalışmaya devam ediyoruz.

2021 yılında oyun ve performans serimiz Excalibur bilgisayarlar ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt vermeye ve bu noktada ön planda olacağız. Müşteri memnuniyeti ve üstün satış sonrası hizmet sunmayı hedeflediğimiz bir yıl bizleri bekliyor. 2021 yılında Casper olarak kullanıcılarımıza değişen alışkanlıkları son teknolojilerle yakalamaları için hizmet vermeye devam edeceğiz. Casper kurulduğu günden bu yana en yeni teknolojileri kullanıcılarına ulaştırmaya çalışan bir markadır. 2021 yılında deneyim ve ihtiyaca yönelik hazırlayacağımız ürünler ile sektörde insanlar için faydalı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.