Teknosa bedelli sermaye artışına gidecek

23 Şubat 2021 Salı, 09:15

Teknosa'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayacağı sermaye artırımında 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

Teknosa'nın ana hissedarı Sabancı Holding ise KAP'a yaptığı açıklamada, Teknosa'nın gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımında, Sabancı'nın Teknosa sermayesinin %50.01'ini temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının tamamını bedelleri tamamen ve nakden ödenerek kullanacağı belirtildi. Ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, bu payların da Sabancı Holding tarafından satın alınacağı belirtildi.

Açıklamada, bedelli sermaye artırımıyla Sabancı tarafından Teknosa'ya asgari 136.5 milyon TL nakit fon girişi sağlanacağı ve Sabancı Holding'in Teknosa sermayesindeki payının en az %50.01 düzeyinde korunmuş olacağı öngörüldü.

Teknosa hisseleri dün 20.10 liradan kapanmıştı.

Kaynak: Reuters