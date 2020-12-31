Teknosa'nın sermaye artışında, halka arz tamamlandı

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:58

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa'nın gerçekleştireceği sermaye artışını fonlamak üzere Borsa İstanbul'daki hisselerinin yüzde 10'luk halka arzını tamamladı.

Sabancı Holding böylelikle, Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28'lik hissesinin, yüzde 10,28'lik kısmını daha Borsa İstanbul'da halka açmış oldu.

Sabancı Holding, daha önce de açıkladığı gibi şirketin ana hissedarı olmaya devam ederken, hisse satışından elde edilen gelirle Teknosa'da yeni yatırımlar gerçekleştirmek üzere sene sonu sonuçlarının açıklanmasını takiben sermaye artışına gidecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CFO'su Barış Oran, hisse satışının tamamlanmasına ilişkin olarak, teknolojinin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve her geçen gün daha da önemli hale geldiğini aktardı.

Teknosa'nın gelecekteki büyüme fırsatlarına daha güçlü hazırlanması için attıkları bu adıma Borsa İstanbul yatırımcılarının büyük ilgi gösterdiğini belirten Oran, şunları kaydetti:

"Böylece bu süreci yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede ve piyasa değerini artırarak ve yeni yatırımcılar kazanarak tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu durum aldığımız aksiyonların sermaye piyasası tarafından da olumlu karşılandığının göstergesi olurken hem Sabancı Holding'e, hem de teknoloji sektörüne ve bu sektörün perakendesinde Türkiye'nin öncü markası Teknosa'ya olan güveni gösteriyor. Sabancı Holding liderliğinde, yatırımcılarımızdan da aldığımız güçle birlikte Teknosa'yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız."

Sabancı Holding'in Teknosa'ya olan güvenini yineleyen Oran, Teknasa'nın büyüme, karlılık, çeviklik ve müşteri odaklılık konusunda sürekli geliştiğini ve güçlendiğini bildirdi.

Oran, "Daha da önemlisi hepimiz Teknosa'nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz. Kısa sürede başarıyla tamamlanan hisse satış süreci Teknosa'daki yeni yatırımların habercisi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir zaman Sabancı Holding'in Teknosa'daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa'nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.