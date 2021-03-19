19 Mart 2021 Cuma, 21:32

Rizespor yenilgisinin en kısa anlatımı bu...

Önemli deplasmanlardan hasarsız döndükten sonra eğer şampiyon adayı kimliğinle üstelik derbi haftasında düşme hattındaki Rizespor'a yeniliyorsan, telafisi çok zor bir sonuca imza atıyorsun demektir.

Bu gecenin tekrarı yok, telafisi zor.

Çünkü artık ipler Galatasaray'ın elinde değil. Beşiktaş 2 kere yenilecek, bir kere berabere kalacak, Fenerbahçe kayıplar devam edecek!

Eskilerin kaba bir benzetmesi var söylemeyeyim, ama o işler zor!

Peki Galatasaray niye yenildi ona bakalım bir de!

Hiç oynamadılar desek yeri!

İstemediler.

Sanki şampiyonluk yarışında Beşiktaş-Fenerbahçe'yi baş başa bırakmak arzusunda gibiydiler.

'Ruhları' yoktu demek en iyisi; daha kabalaşmadan!

Yenen 4 golün 2'si stoper hatası. 2'si de bek. Yani savunmacı pozisyondakiler rakip forvet gibi. Rizespor'un santrforları kadar yararlı oldu geri dörtlü rakip adına!

Sarachi ilk iki golde hatalı pas ve taçlarla yaktı stoperleri. 3. golde Yedlin'in harifeti bir penaltı.

Uruguylı sol bek hatalı pas veriyor, ama stoperler Luyindama ve Marcao o hataları nasıl yapar?

Gelelim orta sahaya Taylan yok, herkes tatilde. Etebo sadece kesici, iki Emre kayıp. Emre Akbaba attığı çok şık gole rağmen yok. Emre Kılınç ise güçsüz. Bu fizik kalitesizlikle şampiyon adayında oynayamaz bu delikanlı. Milli takıma da seçilmiş, ama benden söylemesi çabuk döner memleketine!

Muslera bile kötüydü. Düşünsenize sözleşme yenilediğiniz panter dönmüştü vasati kaleciye!

Gelelim Mustafa-Falcao fantezisine!

İki forvet Mustafa ile Falcao da birbirini bozuyor. Belli ki bu takım 3-5-2 ya da 4-4-2 oynayamaz!

Geçen hafta da oynamamışlardı. Çünkü Galatasaray tek forvete döndükten sonra arayı açmıştı. Bunu göremedi Fatih HOca.

Ümit Davala ile Levent Şahin de 'söyleyemedi..'

Görünen köy kılavuz istemez. İki forvet lüks. İkisi de oyundan alıp Babel'i sahaya sürüyorsanız da o da bir hata!

Evinizde 4 gol yiyorsanız kusura bakmayın şampiyon olamazsınız.

Bu defolara rağmen kazanabilirlerdi. 2-1 sonrası eğer skor 2-2'ye gelmeyip galibiyet korunabilse bu falsolar görülmezdi.

Evet falso çoktu.

Örneğin Rizespor'un hocası Bülent Uygun Galatasaray'ın kenar beklerine baskı uyguladı, orta trafiğini kesti, rakibi bitirdi.

Çünkü orta alandan hücum başlatacak isim Gedson uyumsuz, diğerleri kendi halindeydi.

Fatih Terim çift forvet yanlışına orta alanı boş bırakarak kenar süsleme yapmıştı. Kabul Belhanda gitti, ama o pozisyona yakın Arda var elinde. Feghouli var. Niçin '10'suz oynadı anlaşılır gibi değil. Gedson o mevkiiyi idare edemiyor.