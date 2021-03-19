Galatasaray savunması çöktü! 3 kayıp...
Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray'da Luyindama, Marcao ve Yedlin, gördükleri kartların ardından Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor ile oynadığı maçta iki oyuncusu sarı kart sınırına, bir oyuncusu ise kırmızı kart cezasına takıldı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında sarı kart gören Christian Luyindama ve 88. dakikada sarı kart gören Marcao cezalı duruma düştü. Demokratik Kongolu ve Brezilyalı futbolcular, milli aranın sonrasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacakları maçta takımıyla birlikte olamayacaklar. Öte yandan maçın 78. dakikasında kırmızı kart gören Yedlin de Hatay'da forma giyemeyecek.
Christian Luyindama bu sezon Galatasaray'da 25 maçta, Marcao ise 33 maçta görev aldı.
DEFANSTAKİ HATALAR TEPKİ ÇEKTİ
Galatasaray'da Luyindama, Marcao ve Saracchi'nin karşılaşmada yaptığı hatalar gollerle sonuçlandı. İlk golde Saracchi'nin kullandığı taç sonrasında ağır kalan Luyindama ve 2. golde ise Marcao'nun topu sektirerek rakibini golle burun buruna bırakması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
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