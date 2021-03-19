Galatasaray-Rizespor karşı karşıya; işte 11'ler
Süper Lig'de haftanın önemli maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Fatih Terim cezalı Taylan dışında aynı isimlere şans verdi, çift santrfora devam.
Süper Lig'de haftanın önemli maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Saracchi, Marcao, Etebo, Emre A., Emre K, Fernandes, Falcao, Modamed.
Rizespor: Gökhan, Talbi, İsmail, Selim, Moroziuk, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Dokovic, Skoda.
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