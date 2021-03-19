Galatasaray-Rizespor karşı karşıya; işte 11'ler

Süper Lig'de haftanın önemli maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Fatih Terim cezalı Taylan dışında aynı isimlere şans verdi, çift santrfora devam.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 17:24
Galatasaray-Rizespor karşı karşıya; işte 11'ler
Abone Ol google-news

Süper Lig'de haftanın önemli maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Saracchi, Marcao, Etebo, Emre A., Emre K, Fernandes, Falcao, Modamed.

Rizespor: Gökhan, Talbi, İsmail, Selim, Moroziuk, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Dokovic, Skoda.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler