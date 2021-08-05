Tekstil atölyesinde Delta varyantı alarmı, üretim durduruldu

05 Ağustos 2021 Perşembe, 18:37

Çaydeğirmeni beldesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki işçide, koronavirüsün Delta varyantı tespit edildi. İşçinin evinde karantinaya alınmasının ardından Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



Yapılan inceleme sonrası tekstil atölyesinde üretim durduruldu. Diğer çalışanlar ise evlerinde karantinaya alındı.

