Tekstil atölyesinde Delta varyantı alarmı, üretim durduruldu
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi.
Çaydeğirmeni beldesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki işçide, koronavirüsün Delta varyantı tespit edildi. İşçinin evinde karantinaya alınmasının ardından Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan inceleme sonrası tekstil atölyesinde üretim durduruldu. Diğer çalışanlar ise evlerinde karantinaya alındı.
Video Haberler
- Sıcaklardan asfalt eridi
- Hastanede güvenlikçiler ile yurttaşların maske kavgası
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
En Çok Okunan Haberler
- Saray duruma el mi attı?
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- İmar planları iptal edildi
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü