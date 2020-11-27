TEMSA ilk elektrikli otobüs ihracatını İsveç’e yaptı

27 Kasım 2020 Cuma, 16:15

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devir işlemleriyle Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF Group ortaklığı bünyesine katılan TEMSA Ulaşım Araçları ilk elektrikli otobüs ihracatını gerçekleştirdi.

Dünyada elektrikli toplu taşıma konusunda en gelişmiş ülkelerin başında gelen İsveç’e gerçekleştirilen MD9 electriCITY ihracatı kapsamında, şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 6 adet araç fabrikada yapılan son işlemlerin ardından İsveç’e doğru yola çıktı. Söz konusu araçların, önümüzdeki günlerde Göteborg yakınlarındaki Öckerö bölgesine ulaşması ve kısa süre içinde trafiğe çıkmaları bekleniyor. Toplam 1.000 araçlık filosuyla bölgenin en seçkin yerel operatörlerinden olan Connect Bus’a satışı gerçekleştirilen bu araçlar, Öckerö Belediyesi’nin toplu taşıma faaliyetleri için kullanılacak.

BAŞARI HİKAYESİNİN İLK ADIMI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devriyle TEMSA’da yeni bir sürecin başladığını hatırlatırken, “Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında, TEMSA’nın özellikle küresel pazarlarda çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağı bir döneme giriyoruz. Bu ihracat hamlesini de 50 yılı aşkın süredir Türk sanayisine hizmet veren TEMSA’nın yazacağı yeni başarı hikayesinin ilk adımı olarak görüyoruz. Türk mühendisliğinin bir ürünü olan TEMSA markalı elektrikli araçları İsveç’te yollarda görmek bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Bu ihracat sadece TEMSA için değil aynı zamanda ülkemiz ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir adım, bir dönüm noktası. Hepimizin bildiği gibi İsveç, dünyada karbon emisyonunun azaltılması konusunda en aktif çalışan; elektrikli araçlar konusunda da en fazla bilgi birikimine sahip ülkelerden bir tanesi. TEMSA’nın ilk elektrikli araç ihracatını İsveç’e yapması bizim için çok anlamlı” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TOPLU TAŞIMANIN GELECEĞİ

Seri üretime hazır hale getirdikleri MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, bu alanda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender üreticilerden biri olduklarını hatırlatan Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekilleniyor. Biz de bu gelecekte oyun kurucu şirketler arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi yeni organizasyon yapımızın da verdiği güç ve heyecanla, özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir döneme giriyoruz. İsveç’e gerçekleştirdiğimiz 6 adetlik MD9 electriCITY ihracatımızla da bu dönemin ilk adımını atmış olduk” ifadelerini kullandı.

ADANA’YA GELİP YERİBDE BİLGİ ALDILAR

Connect Bus Yönetim Kurulu üyeleri ve yetkililerinin geçtiğimiz dönemlerde Adana’ya geldiklerini ve araçlarla ilgili yerinde detaylı bilgiler aldıklarını da sözlerine ekleyen Tolga Kaan Doğancıoğlu şunları söyledi: “Burada da bizim elektrikli araç konusundaki vizyonumuzu ve tutkumuzu yerinde görme şansı yakaladılar. Umuyorum ki bu teslimat uzun dönemli bir iş birliğinin ilk adımı olacak ve önümüzdeki günlerde ihracat adetlerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız. Bununla birlikte bölgedeki diğer operatörlerin de elektrikli araçlarımıza yönelik talebi var. Onlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Araçlarımızın bölgede trafiğe çıkmalarıyla birlikte kendileri de bu araçları daha yakından tanıma fırsatı bulacaktır.”

10 FARKLI ADADAN OLUŞUYOR

TEMSA’nın MD9 electriCITY araçlarının kullanılacağı Öckerö bölgesi, İsveç’in en büyük şehirlerinden Göteburg yakınlarında bulunuyor. Bir takımada olan Öckerö Belediyesi toplam 10 farklı adadan oluşuyor. Bu adaların 4’ü karayoluyla birbirine bağlıyken, diğer adalara ulaşım feribotlarla sağlanıyor.

Dünyada karbon salınımıyla mücadeleyi yasal zemine oturtan ender ülkelerden biri olan İsveç’te hükümet, 2045 yılında ülkedeki karbon salınımını sıfıra indirmek için hazırlanan yasayı geçtiğimiz yıllarda kabul etmişti. Bu kapsamda ülkede en önem verilen konuların başında da toplu taşımanın elektrikli araçlarla sağlanması geliyor.

2030’DA KARBON SALINIMINI SIFIRLAYACAK

Öckerö Belediyesi ise, İsveç Hükümeti’nin bu alandaki hedefini daha da ileri götürmüş durumda. Belediyenin hedefi 2030 yılında bölgeyi karbon salınımının sıfır olduğu bir çevreci merkeze dönüştürmek. Bu kapsamda bölge belediyesi de toplu taşımada kullanılan tüm araçların önümüzdeki dönemde elektrikli araçlarla değiştirilmesi konusunda bir inisiyatif başlatmış durumda.



