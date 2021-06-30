Tenisçi Büşra Ün, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na davet edildi.

AA
30 Haziran 2021 Çarşamba, 20:52
Tenisçi Büşra Ün, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota aldı
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Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli tenisçimiz Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla kota sayımız 8 farklı branşta toplam 44 oldu." ifadeleri kullanıldı.


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