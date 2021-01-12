Tepki çeken 'yunusları avlayalım' önerisine yanıt: 'Hamsinin azalmasının nedeni yunuslar değil insan kaynaklarıdır'

12 Ocak 2021 Salı, 11:06

Tonay yaptığı açıklamada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara göre 1983'den beri yunusların koruma altında olduğunu söyledi.

Yunus avcılığının tekrar açılmasının ne yasal ne de bilimsel olarak mümkün olmadığını belirten Tonay, "Yunuslar deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Kimse yunusları avlayamaz" diye konuştu.

Doç. Dr. Tonay, Karadeniz'de "afalina", "tırtak" ve "mutur" adı verilen 3 tür yunusun yaşadığını aktardı.

Denizlerdeki hamsi balığının azalmasının sebebinin yunuslar olmadığını vurgulayan Tonay, şöyle devam etti:

"Doğada balık stoklarının azalmasının, hamsinin azalmasının cezasını kimse yunuslara kesemez. Denizde balık stoklarının azalmasının asıl nedeni insan kaynaklarıdır. Aşırı avcılık, kirlilik, yanlış balıkçılık politikaları balıkların stoklarının azalmasına neden olmaktadır. Balık stoklarının azalmasını engellemek için bunları düzenlememiz gerekiyor. Yunuslar balık olmadığı için balık gibi milyonlarca yumurta verip üremiyorlar. Yunuslar, bizim gibi memeli, yılda bir tane yavru yapan, onu da aylarca karnında taşıyan, emziren bir canlıdır. Yavrusu büyüyene kadar başka bir yavru yapmıyor. Dolayısıyla yunuslar çok artamaz. Yunuslarla ilgili medyaya yapılan açıklama çok talihsiz bir açıklamadır."

Yunusların 70 kilogram balık yediğinin yanlış bir bilgi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Tonay, "Yunus deniz ekosisteminin bir parçası olduğu için tabi ki balık yiyecek. Yunuslar ağırlıklarını yüzde 2 ila 5 arasında balık yerler, o da bulursa. 40 metre bir balıkçı teknesinin bir seferde 50-60 ton hamsi avladığı düşünülürse, yunusun midesindeki balığa göz dikmek ayıptır, akla ve sağduyuya aykırıdır. Hamsi balığının azalmasının sebebi olarak yunusların hedef gösterilmesi kabul edilemez" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, 1970'li yıllardan beri uluslararası anlaşmalar gereği avlanması yasak olan yunusların Karadenizli balıkçıların ağlarını parçalayarak zarar verdiğini söylemişti.

Doç. Dr. Kocabaş, “Yunuslarla ilgili çalışmalar yeterli değil. Biz yunus popülasyonunu ciddi şekilde takip edemiyoruz. Ama biliyoruz ki yunuslar ciddi bir şekilde balık tüketiyor ve balıkçıların ağlarını parçalayarak kullanılamaz hale getiriyor. Popülasyon çalışması yapılması kontrollü bir şekilde avlanması ve popülasyonunun yönetilmesi gerekiyor. Hamsi popülasyonlarının azalmasına aşırı avcılık, kirlilik ve doğal ölüm dediğimiz dışarıdan av baskısı yapan predatörlerin etkisinin çok olduğunu biliyoruz. İstavrit, mezgit, tirsi, kalkan, palamut bunlar da hamsi tüketiyor. Ama onun dışında ciddi şekilde hamsi tüketenlerden bir tanesi de yunuslar. Yunuslar kendi ağırlıklarının yüzde 10’u kadar bir balık tüketiyor. Bu da 70 ila 100 kilo arasını bulabiliyor. Ama ne kadar yunus popülasyonumuz var? İşte bununla ilgili bir bilgi yok” demişti.