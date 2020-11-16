Terör saldırısında hayatını kaybedenler ile Murat Şahin anıldı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:01

Sabah saatlerinde Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık 15 Kasım 2003 yılında Neve Şalom Sinagogu'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi için 'Barış İçin Hoşgörü Anıtı' önünde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Terörü Lanetliyoruz çağrısıyla bir araya gelen kalabalık, saygı duruşunun ardından, Neve Şalom Sinagogu’na kadar yürüyerek, saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi anısına Murat Şahin’in hayatını kaybettiği noktaya karanfil bırakıldı.

MURAT ŞAHİN’İN AİLESİ 17 YILDIR AYNI ACIYI YAŞIYOR

Yağbasan Köyü Derneği’nin önceki başkanlarından Murat Şahin ölümünün 17’inci yılında anıldı.

Yağbasan Köyü Derneğinin girişimleriyle Şişhane’de bulunan 'Barış İçin Hoşgörü Anıtı' önünde her yıl 15 Kasım’da yapılan Terörü Lanetliyoruz eylemi COVİD-19 Salgını gerekçesiyle katılımcı sayısı kısıtlandı. Anmaya Yağbasan Köyü Derneği Üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Solmaz ve Divriği Kültür Derneği Yöneticisi Aslan Kılıç ve dernek üyeleri katıldı. Anma sırasında terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin’in Annesi Nermin Şahin, Babası Ali Şahin ve kardeşleri acılarını bir kez daha yaşadılar. Anmanın ardından Murat Şahin’in kabir ziyareti yapıldı.