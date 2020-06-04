Test sonucu pozitif çıktı: Yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü
İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde bulunan Süreyya Ç., Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden otobüs ise yolcuların testinin yapılması için Bolu'da durduruldu.
İstanbul'da 2
gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu
çıkmadan bugün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç.,
yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif
çıktığını öğrendi. Süreyya Ç. durumu muavine bildirince
otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.
Otobüs ise tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine emniyet ekipleri durumu Bolu'daki polise bildirdi. Otobüs sürücüsüne de bilgi verilirken, Bolu gişelerinde polis ve sağlık ekipleri beklemeye başladı. Otobüs, Bolu'da TEM yolu Batı gişelerinde durduruldu. Otobüs, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürülürken, araçta bulunanların testlerinin yapılacağı bildirild
BOLU'DA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI
İstanbul'dan
Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki bir kadının koronavirüs olduğu
öğrenildikten sonra Bolu'da durdurulan otobüsteki diğer yolcular, Refika Baysal
Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3
personele, araçtan sırayla indirilip koronavirüs testi yapıldı.
Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti. Yapılan testlerin sonuçlarının
yolcuların bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine bildirileceği
öğrenildi. Otobüsün Diyarbakır'a giderken, Elazığ, Adana, Şanlıurfa'da da
yolcu indireceği belirtildi.
KORONAVİRÜS ÇIKAN KADIN,
MUAVİNİ ALNINDAN ÖPÜP, 50 TL VERMİŞ
Otobüsün
muavini Zafer Demir, koronavirüs pozitif olduğunu öğrendikten sonra yaşlı
kadını Sakarya'da hastaneye bıraktıklarını ifade ederek, kadının kendisini
alnından öptüğünü ve 50 TL bahşiş verdiğini söyledi. Demir, olayı şöyle
anlattı:
"Teması oldu bana. Çantasını alırken yardımcı oldum. Kendisine hürmet gösterince kanı kaynadı. Telefonuyla oğluyla falan konuştum. 2 tane çocuğum var. Onlar için korkuyorum. Çünkü temas halindeydim. Eldiven yoktu. Maske yoktu. Aracı temizlemiştim. O yüzden unuttum maske ve eldiven takmayı. Onu hastaneye bıraktık. Teyzeye valizlerini falan aldığım için beni oğlu gibi gördü heralde 50 TL harçlık verdi, alnımdan da öptü. Allah yardımcısı olsun. Ona Rabbim inşallah şifa verir."
?Otobüs şoförü
Şafi Güzel ise, "İstanbul'dan bindi. Sapanca gişelerinde doktor telefon
açtı. 'Sizin yolcunun testi pozitif çıkmış. En yakın hastaneye gitmeniz
lazım' dedi. Biz de Sakarya Eğitim Araştırma'ya gittik. Kadını indirdiler.
'Siz gidin en yakın yerde test olmanız lazım' dediler. Sonra telefon
açtılar ve 'Bolu'ya girin orada testlerini
alacaklar' dediler" diye konuştu.
Video Haberler
- Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın
- Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi
- Vekillikleri düşenleri açıkladı, Meclis böyle karıştı!
- Muhabirin çok zor anları! Canlı yayını bırakıp kaçtı
- Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı
- Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!
- Zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
- Canlı yayında isyan etti... TRT bir saniye yayınlamadı
- Bursa'da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
- Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı