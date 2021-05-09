TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 34. haftanın tamamlanmasıyla birlikte, play-off oynamaya hak kazanan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.
Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.
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