TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 34. haftanın tamamlanmasıyla birlikte, play-off oynamaya hak kazanan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

AA
09 Mayıs 2021 Pazar, 22:46
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler