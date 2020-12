The Guardian'a göre 2020'nin en iyi 50 albümü

18 Aralık 2020 Cuma, 09:48

The Guardian gazetesi geride bıraktığımız 2020 yılında çıkan en iyi albümleri seçti.

Gazete eleştirmenleri favori 20 albümünü seçti ve verilen puanlarla 2020'nin en iyi 50 albümü belli oldu.

Listenin tamamı:

50. Clipping. – "Visions of Bodies Being Burned"

49. Destroyer – "Have We Met"

48. Soccer Mommy – "Color Theory"

47. Teyana Taylor – "The Album"

46. The Necks – "Three"

45. Selena Gomez – "Rare"

44. Jessy Lanza – "All the Time"

43. Wizkid – "Made in Lagos"

42. Kylie Minogue – "Disco"

41. Actress – "Karma & Desire"

40. Ariana Grande – "Positions"

39. Jeff Parker – "Suite for Max Brown"

38. Kassa Overall – "I Think I’m Good"

37. 21 Savage and Metro Boomin – "Savage Mode II"

36. The 1975 – "Notes on a Conditional Form"

35. Working Men’s Club – "Working Men’s Club"

34. Freddie Gibbs and the Alchemist – "Alfredo"

33. Charli XCX – "How I’m Feeling Now"

32. KeiyaA – "Forever, Ya Girl"

31. US Girls – "Heavy Light"

30. Fleet Foxes – "Shore"

29. Mac Miller – "Circles"

28. Thundercat – "It Is What It Is"

27. Laura Marling – "Song for Our Daughter"

26. Bill Callahan – "Gold Record"

25. Sault – "Untitled (Rise)"

24. Kelly Lee Owens – "Inner Song"

23. Caribou – "Suddenly"

22. Beatrice Dillon – "Workaround"

21. Yves Tumor – "Heaven to a Tortured Mind"

20. Grimes – "Miss Anthropocene"

19. Lady Gaga – "Chromatica"

18. Run the Jewels – "RTJ4"

17. Fontaines DC – "A Hero’s Death"

16. Phoebe Bridgers – "Punisher"

15. Jay Electronica – "A Written Testimony"

14. Jessie Ware – "What’s Your Pleasure?"

13. Bob Dylan – "Rough and Rowdy Ways"

12. Chloe x Halle – "Ungodly Hour"

11. Róisín Murphy – "Róisín Machine"

10. Moses Sumney – "Græ"

9. Taylor Swift – "Folklore"

8. J Hus – "Big Conspiracy"

7. Haim – "Women in Music Pt III"

6. Waxahatchee – "Saint Cloud"

5. Sault – "Untitled (Black Is)"

4. Perfume Genius – "Set My Heart on Fire Immediately"

3. Rina Sawayama – "Sawayama"

2. Dua Lipa – "Future Nostalgia"

1. Fiona Apple – "Fetch the Bolt Cutters"