The Guardian'a göre 2020'nin en iyi 50 albümü
Guardian müzik eleştirmenleri 2020 yılının en iyi albümlerini oyladı. Birinci sırada Fiona Apple'ın Fetch the Bolt Cutters albümü yer aldı.
The Guardian gazetesi geride bıraktığımız 2020 yılında çıkan en iyi albümleri seçti.
Gazete eleştirmenleri favori 20 albümünü seçti ve verilen puanlarla 2020'nin en iyi 50 albümü belli oldu.
Listenin tamamı:
50. Clipping. – "Visions of Bodies Being Burned"
49. Destroyer – "Have We Met"
48. Soccer Mommy – "Color Theory"
47. Teyana Taylor – "The Album"
46. The Necks – "Three"
45. Selena Gomez – "Rare"
44. Jessy Lanza – "All the Time"
43. Wizkid – "Made in Lagos"
42. Kylie Minogue – "Disco"
41. Actress – "Karma & Desire"
40. Ariana Grande – "Positions"
39. Jeff Parker – "Suite for Max Brown"
38. Kassa Overall – "I Think I’m Good"
37. 21 Savage and Metro Boomin – "Savage Mode II"
36. The 1975 – "Notes on a Conditional Form"
35. Working Men’s Club – "Working Men’s Club"
34. Freddie Gibbs and the Alchemist – "Alfredo"
33. Charli XCX – "How I’m Feeling Now"
32. KeiyaA – "Forever, Ya Girl"
31. US Girls – "Heavy Light"
30. Fleet Foxes – "Shore"
29. Mac Miller – "Circles"
28. Thundercat – "It Is What It Is"
27. Laura Marling – "Song for Our Daughter"
26. Bill Callahan – "Gold Record"
25. Sault – "Untitled (Rise)"
24. Kelly Lee Owens – "Inner Song"
23. Caribou – "Suddenly"
22. Beatrice Dillon – "Workaround"
21. Yves Tumor – "Heaven to a Tortured Mind"
20. Grimes – "Miss Anthropocene"
19. Lady Gaga – "Chromatica"
18. Run the Jewels – "RTJ4"
17. Fontaines DC – "A Hero’s Death"
16. Phoebe Bridgers – "Punisher"
15. Jay Electronica – "A Written Testimony"
14. Jessie Ware – "What’s Your Pleasure?"
13. Bob Dylan – "Rough and Rowdy Ways"
12. Chloe x Halle – "Ungodly Hour"
11. Róisín Murphy – "Róisín Machine"
10. Moses Sumney – "Græ"
9. Taylor Swift – "Folklore"
8. J Hus – "Big Conspiracy"
7. Haim – "Women in Music Pt III"
6. Waxahatchee – "Saint Cloud"
5. Sault – "Untitled (Black Is)"
4. Perfume Genius – "Set My Heart on Fire Immediately"
3. Rina Sawayama – "Sawayama"
2. Dua Lipa – "Future Nostalgia"
1. Fiona Apple – "Fetch the Bolt Cutters"
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