The Guardian’ın Çakıcı haberine ilk yanıt
The Guardian gazetesinde çıkan analizle ilgili organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı adına yazılı açıklama yapan yakın arkadaşı Demir Şahin, “Ey ülkücüler, sizler Alaattin Çakıcı reisi takdir edemediniz, ama batılılar nasıl takdir ediyor ve rahatsız oluyor görün” dedi.
The Guardian gazetesi organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın son dönemde Türkiye'de kamusal alanda sık sık boy göstermesi ve bu durumun ne anlama geldiği hakkında bir makale yayımladı. Çakıcı’dan makaleye, yakın arkadaşı aracılığıyla değerlendirme geldi. ‘Bafralı Delidemir’ lakaplı Demir Şahin, Çakıcı adına yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın ‘doğru yolda olmasının Guardian gazetesini bile rahatsız ettiğini’ öne sürerek şunları belirtti:
“Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Bahçeli abimizi tebrik ederim. Yolları hak ve adalet yoludur. Ey ülkücüler, kendini ülkücü tarif edenler İYİ Parti’ye giden sizler Alaattin Çakıcı reisi takdir edemediniz ama, batılılar nasıl takdir ediyor ve rahatsız oluyor görün, çünkü Çakıcı’nın milli duruşuna vatanına, milletine ve devletine bağlı oluşuna hayran kalıyorlar.”
EN KÖTÜ ŞÖHRETLİ GANGSTER
İngiliz Guardian gazetesinde Bethan McKernan imzasıyla çıkan "Türk gangsterler gölgelerden sıyrılıp kamusal alana çıkıyor" başlıklı makalede, "Türkiye'nin en kötü şöhretli gangsteri" şeklinde tarif edilen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıkışıyla birlikte Türkiye'de, "karanlık figürlerin kucaklandığı yeni bir siyasi iklimin ortaya çıktığı" öne sürüldü.
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