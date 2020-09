'The Walking Dead'in Daryl'ı Marilyn Manson'ın klibinde oynadı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:08

"Born Villain", "The Pale Emperor" gibi albümleriyle tanınan ABD'li müzisyen Marilyn Manson bu hafta "Don’t Chase the Dead" (Ölüleri kovalama) isimli şarkısını yayımladı, şarkının klibinde ise "The Walking Dead" dizisinde Daryl karakterini canlandıran Norman Reedus’un yer aldı.

Independent Türkçe'nin Metro'nun haberinden aktardığına göre video, Reedus ve Manson’ın yoğun göz makyajlarıyla birlikte birbirleriyle tartışmalarıyla başlıyor. İkili videonun neredeyse tamamında gece vakti Manson’ın kız arkadaşı Lindsay Usich’in oynadığı kadın karakterle boş sokaklarda dolaşıyor.

"Don’t Chase the Dead" parçası şarkıcının yeni albümü "We Are Chaos"ta yer alıyor ve videoda aktörün kan kaybederek kötü biçimde öldüğü görülüyor.

Şarkı Manson’la birlikte Grammy ödüllü ABD’li bir diğer sanatçı Shooter Jennings’in imzasını taşıyor.

"The Walking Dead" hayranlarının da ilgisini çeken videoda Manson, Reedus’un zombi maceralarından faydalanmak istemiş gibi görünüyor.

Kısa süre önce dizinin 11. sezonda sona ereceği ancak Daryl ve Carol karakterlerine odaklanan yeni bir diziyle zombi dünyasında maceranın devam edeceği açıklanmıştı.