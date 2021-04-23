Thodex'in kurucusu Özer'in eski sevgilisi: Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim
Adı milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasına karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu.
Piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına çıktığı öne sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim. Beykoz'da ailesiyle yaşıyordu. Yazılımla ilgilendiğini, Singapur'da şirketi olduğunu söylemişti" dedi.
HaberTürk'te yer alan habere göre, yaşananların ardından kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu hiç beklemezdim" dedi.
‘SİNGAPUR'DA YAZILIM ŞİRKETİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Özer'in Beykoz'da ailesiyle yaşadığını belirten Nur, "Kripto parayla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurtdışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Singapur'du diye hatırlıyorum. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Geçtiğimiz yıl karantina döneminde tekrar görüşmek için aradı ama kabul etmedim" diye konuştu.
Video Haberler
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
En Çok Okunan Haberler
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Erdoğan'a büyük şok!
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Bitcoin çakıldı!
- 128 milyar dolara da el attı
- Eski Ayasofya imamının 23 Nisan mesajına AKP'den tepki