Thodex'in kurucusu Özer'in eski sevgilisi: Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim

23 Nisan 2021 Cuma, 18:41

Piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına çıktığı öne sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim. Beykoz'da ailesiyle yaşıyordu. Yazılımla ilgilendiğini, Singapur'da şirketi olduğunu söylemişti" dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, yaşananların ardından kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu hiç beklemezdim" dedi.

‘SİNGAPUR'DA YAZILIM ŞİRKETİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Özer'in Beykoz'da ailesiyle yaşadığını belirten Nur, "Kripto parayla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurtdışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Singapur'du diye hatırlıyorum. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Geçtiğimiz yıl karantina döneminde tekrar görüşmek için aradı ama kabul etmedim" diye konuştu.