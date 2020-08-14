THY’den ikinci çeyrekte 2,2 milyar TL zarar

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:25

Türk Hava Yolları (THY) ikinci çeyrekte net 2.23 milyar TL zarar açıkladı. Beklenti 2.13 milyar TL seviyesindeydi.

THY'nin ikinci çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 düşüşle 6.18 milyar TL olurken yılın ilk yarısındaki toplam satış 21.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

GEÇEN SENE KAR, BU SENE ZARAR

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında yurt içi ve yurt dışı seferlerini iptal eden THY, seferlerine Haziran ayında sınırlı olarak başlamıştı. THY geçen yılın aynı döneminde aynı döneminde 133 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Bloomberg’in haberine göre; net zarar, 538 milyon TL vergi, 504 milyon TL iştirak zararı ve ceza kapsamındaki 732 milyon TL kur farkı beklentisine atfedilen 1,278 milyon TL'lik piyasa zarar beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Covid-19 salgınının fazlasıyla etkilediği çeyrekte, THY'nin kargo gelirleri USD bazında bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı. Yolcu ve teknik gelirleri sırasıyla yüzde 96 ve yüzde 61 azalırken, konsolide ciro USD bazında yüzde 72 (TL'de yüzde 67 düşüş) düşüşe neden oldu.

Sınırlı sayıda uçuşun ve çoğunlukla kargo uçuşlarının yer aldığı çeyrekte, bölgelerin toplam yolcu ve kargo gelirlerindeki payı Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa'yı sırasıyla yüzde 43, yüzde 20 ve yüzde 18'lik paylarla ilk sıraya koydu.