TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:31

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, tarafından duyurulan yeni özelliklerle, yeme bozuklukları gibi sağlık problemleri ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar taşıdığı düşünülen kullanıcılara yardım etmeyi planlanıyor.

Sputnik Türkiye'nin BBC'nin haberinden aktardığına göre, uygulama üzerinden söz konusu başlıklarla ilgili arama yapan kullanıcılar, konuyla ilgili destek alabilecekleri kaynaklara yönlendirilecek.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını sağlamanın yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında ilgili kaynaklara erişmeleri için ek adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TikTok'un bu özelliği, Instagram'ın da benzer bir uygulamayı devreye almasından sonra duyuruldu.

