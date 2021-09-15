TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor
Sosyal medya platformu TikTok, zihinsel sağlık sorunları ve intihar düşünceleri taşıyan kullanıcılara yardımcı olacağı belirtilen bir dizi özelliği devreye soktuğunu duyurdu.
Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, tarafından duyurulan yeni özelliklerle, yeme bozuklukları
gibi sağlık problemleri ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik
rahatsızlıklar taşıdığı düşünülen kullanıcılara yardım etmeyi planlanıyor.
Sputnik Türkiye'nin BBC'nin haberinden aktardığına göre, uygulama üzerinden söz konusu
başlıklarla ilgili arama yapan kullanıcılar, konuyla ilgili destek
alabilecekleri kaynaklara yönlendirilecek.
TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuzu
derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını sağlamanın yeni yollarını
arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında ilgili
kaynaklara erişmeleri için ek adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TikTok'un bu özelliği, Instagram'ın da benzer bir uygulamayı devreye almasından sonra duyuruldu.
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