TikTok Avustralya'da güvenlik, veri endişeleri konusunda inceleme altında
Avusturalya hükümeti, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok veri gizliliği ve güvenlik konularında kullanıcılara getirebileceği riskler açısından inceleme altına aldı.
Bytedance'in sahibi olduğu TikTok, geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da bir ofis açtı. Kaynakların aktardığına göre, İçişleri ve Başsavcılık ofislerinin TikTok'un ile ilgili operasyonları üzerine görüştüğü belirtildi.
Başbakan Scott Morrison, hükümetinin ABD'nin “ulusal güvenlik riskleri” incelemesinde de yer alan TikTok'a “dikkatli incelediğini” söyledi.
Morrisoni, Cuma günü 3AW Melbourne radyo istasyonunda yaptığı konuşmada, “Şu anda yaptığımızdan daha fazla işlem yapılması gerektiğini düşünürsek, o zaman size utangaç olmayacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullannmıştı.
Haziran ayında Google'dan işe alınan TikTok Avustralya genel menajeri Lee Hunter, Avustralyalı politikacılara TikTok'un “siyasi futbol olarak kullanıldığını” söyledi.
TikTok Avustralya'nın verilerinin Singapur ve ABD'de güvenli bir şekilde saklandığını ekleyerek, “Bağımsız olduğumuzu ve herhangi bir hükümet, siyasi parti veya ideoloji ile uyumlu olmadığımızı anlamanız kritikti” dedi.
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