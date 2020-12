Time, 2020'nin en iyi 10 filmini açıkladı

01 Aralık 2020 Salı, 09:15

Time, 2020'nin en iyi filmlerini seçtiği 10 filmlik listeyi açıkladı.

Listenin ilk sırasında dünya prömiyerini Toronto ve Venedik film festivallerinde eş zamanlı olarak yapan, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan'ı, 45. Toronto Film Festivali'nde ise Halkın Seçimi Ödülü'nü kazanan Kelly Reichardt imzalı "First Cow" yer aldı.

Aaron Sorkin'in, "Molly's Game"den sonra yönetmen olarak ikinci kez kamera arkasına geçtiği "The Trial of the Chicago 7" ve son olarak "The Queen's Gambit"te rol alan Anya Taylor-Joy'un başrolünde yer aldığı "Emma." gibi filmler de Time’ın listesine girdi.

İşte Time'a göre 2020'nin en iyi 10 filmi:

10. "Bill and Ted Face the Music" – Dean Parisot

9. "Miss Juneteenth" – Channing Godfrey Peoples

8. "Nomadland" – Chloé Zhao

7. "Wolfwalkers" – Tomm Moore ve Ross Stewart

6. "Emma." – Autumn de Wilde

5. "Lovers Rock" – Steve McQueen

4. "David Byrne’s American Utopia" – Spike Lee

3. "The Trial of the Chicago 7" – Aaron Sorkin

2. "Collective" – Alexander Nanau

1. "First Cow" – Kelly Reichardt