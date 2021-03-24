TİP Milletvekili Barış Atay'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Yüzsüz

24 Mart 2021 Çarşamba, 19:06

AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı kongreye tepkiler sürerken hergün yurttaşları temizlik, mesafe ve maske konusunda uyaran ve geçtiğimiz günlerde Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerin ardından özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmesinin ardından Sağlık Bakanı Koca'ya tepki yağdı. Tebrik paylaşımının ardından bir tepki de TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'dan geldi. Atay, Twitter hesabı üzerinden Koca'nın "Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023'te, 2053'te ve 2071'de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum" paylaşımını alıntılayarak "Yüzsüz" ifadesini kullandı.

Atay'ın paylaşımı şu şekilde:



