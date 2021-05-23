TİP'ten devlet-mafya ilişkisine dair açıklama: 'Tuğlayı biz çekeceğiz, duvarın altında hepsi kalacak!'

23 Mayıs 2021 Pazar, 18:13

Türkiye İşçi Partisi (TİP), organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in devlet-mafya ilişkilerini açıkladığı videolarına ilişkin bir açıklama yaparak ''Temiz toplumu kirli ağızlardan çıkan laflarla yaratmayacağız. Bu suç duvarının birbirlerine görünmez bir çimentoyla bağlanmış tuğlalarını biz çekeceğiz, hepsi o duvarın altında kalacak'' dedi.

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğunu açıklayan Peker, siyaset-mafya ilişkilerine dair videolar yayınlamaya devam ediyor. 7. videosunu yayınlayan Peker bugünkü bölümde, öldürülen Kutlu Adalı, Uğur Mumcu, Savaş Buldan ve Kürt iş insanlarına ilişkin iddialarda bulundu.

TİP'in, Peker'in iddialarının ardından yayınladığı açıklamada ''Saray Rejimi’nin kılcal damarlarını oluşturan bu kirli düzenin failleri, tüm suçlular yargılanacak'' ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

TUĞLAYI BİZ ÇEKECEĞİZ, DUVARIN ALTINDA HEPSİ KALACAK!

Bir suç örgütü liderinin kapana sıkıştıktan sonra yayınlamaya başladığı, siyaset-mafya-medya ağının kirli ilişkilerini ifşa-itiraf eden videoları ülkenin gündeminde.

Bizlerin uzun yıllardır işaret ettiği bu çürümüş mafya düzenine ilişkin gerçeklerin bu videolarla görünür olması haklılığımızı bir kez daha kanıtladı. Ancak biz, bir mafya bozuntusunun sözlerine sırtımızı yaslamayacağız. Temiz toplumu kirli ağızlardan çıkan laflarla yaratmayacağız.

Bu suç duvarının birbirlerine görünmez bir çimentoyla bağlanmış tuğlalarını tek tek alın teriyle geçinen emekçiler, öldürülmeleri “tolere” edilen kadınlar, hayalleri çalınmış gençler, bizler çekeceğiz. O duvarın altında ise hepsi kalacak.

Bizim gücümüz kendi ellerimizde.

Saray Rejimi’nin kılcal damarlarını oluşturan bu kirli düzenin failleri, tüm suçlular yargılanacak.

Aydınların, gazetecilerin, devrimcilerin, emekçilerin kanları üzerine kurdukları mafya düzeninin tüm sorumluları hesap verecek.

Biliyoruz, “Bu mafya iktidarı, bu kötülüğün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak.”

Şimdi, hemen:

Hükümet istifa!