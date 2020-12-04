TİSK'ten işsizlik tehdidi

04 Aralık 2020 Cuma, 16:38

2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları yapılan ilk toplantının açılışı öncesi patronlar cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantıda görüşmelerde işverenler adına bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlara işaret ederek "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

"Sayın bakanımıza söz verdiğimiz gibi Ocak-Şubat-Mart ayında istihdam sayımız neyse bugün de aynı rakamlar içerisinde olduğumuzu belirtmekten bir kez daha mutluluk duyuyorum. Desteklere rağmen özellikle hizmet sektörünün salgından olumsuz etkilendiği ortadadır. Asgari ücret hizmet sektöründe yaşanan olumsuz tablo gözardı edilmeden belirlenmelidir." diyen Koç, "Unutulmamalıdır ki niyet iyi olsa bile ani ve büyük ücret değişimlerinin uzun senelere yayılmış ciddi istihdam etkileri yaratabileceğini geçtiğimiz dönemlerde de deneyimlerle gördük. Çalışanlara ödenecek en alt limiti ifade eden asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler tüm çalışma arkadaşlarımıza da aynı yönde sirayet edecektir. Asgari ücret yeni istihdam yaratılmasında olduğu yeni yatırımcıların yatırım kararlarını da etkileyen en temel kriterlerdendir." ifadelerini kullandı.

"ÜCRETİN MALİYETİ KAYITDIŞINI DA BELİRLEYECEK"

Konuşmasında ülkedeki resmi işsizlik oranlarını hatırlatan Koç, "Bugün itibariyle ülkemizde genel işsizlik oranı yüzde 13'lerde seyrederken genç işsizliğimiz maalesef yüzde 26'larda seyretmektedir. Güncel durumda 1.3 milyon genç işsizimiz var. Ne eğitimde ne de istihdam olan gençlerimizin sayısı ise yüzde 30'luk bir oran ile neredeyse 3.6 milyona ulaşmıştır. Üstelik bu gençlerimizin 655 bini yükseköğrenim ve 671 bin ise mesleki ve teknik lise mezunudur. Bir başka ifade her 2 yükseöğrenim mezunu gencimizden biri işsizdir. Bunla birlikte enflasyonun üzerinde artış gösteren asgari ücretle birlikte kayıtdışılıkla artış göstermiş ve yüzde 33 düzeyine gelmiştir. Yaşanan salgının yarattığı süreçle birlikte daha da artış eğilimi gösterebilecek kayıtdışılığın önüne geçmemiz şarttır. Kayıtdışı istihdamın bir puan bile düşürülmesinin ülke ekonomisine katkısı çok büyüktür. Üzülerek söylüyorum ki 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin işveren maliyeti, kayıtdışına yönelimin şiddettini de belirleyecektir." ifadelerini kullandı.



