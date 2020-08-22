TKH: "Erdoğan’ın ‘müjde’si, algı operasyonunun daniskasıdır!"

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 01:18

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’sine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Erdoğan tarafından bugün ‘müjde’ diye sunulan, Karadeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğuna dair bilginin Adalet ve Kalkınma Parti’nin yeni bir hamaseti olduğu vurgulanırken,

“Yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı olan ülkemizin ancak 6-7 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir rezervi büyük bir müjdeymiş gibi sunmak ve bunun ülkemizin hatta dünyanın eksenini değiştireceğini iddia etmek, eğer cehalet değilse algı operasyonunun daniskasıdır” denildi.

“Beka, Ayasofya, gaz! Ülke yönetmek ciddiyet ister! Halka gaz vermeyi bırakın!” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ‘müjde’ diye sunulan, Karadeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğuna dair bilgi AKP’nin yeni bir hamasetidir. AKP, ülkemizin enerji ihtiyacında dışa bağımlılıktan kurtulacağını, cari açığın bitip fazlaya geçeceğimizi, enerji ihraç eden ülke olacağımızı duyurduğu “sözde müjde”si abartma ve algı operasyonundan ibaret bir AKP hamasetidir. Yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı olan ülkemizin ancak 6-7 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir rezervi büyük bir müjdeymiş gibi sunmak ve bunun ülkemizin hatta dünyanın eksenini değiştireceğini iddia etmek, eğer cehalet değilse algı operasyonunun daniskasıdır. Beka, Ayasofya ve şimdi de gazla ülke yönetmeye çalışanların artık inanılır tarafı kalmamıştır. Ülke yönetmek ciddiyet ister. Ayasofya ile yükseltilen din siyaseti şimdi yerini gaz verme siyasetine bırakmıştır. Erdoğan, ‘gaz vermeyi’ bırakmalıdır. Öncelikle, ülkemizdeki işsizlik ve yoksulluğun hesabını vermelidir.”