TKP'li Senem Doruk İnam, 'Kaybedecek zamanımız yok'

15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:30

Türkiye Komünist Partisi (TKP) geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Kartal'da "Şimdi Sosyalizm Zamanı" başlığında bir miting düzenlemişti. Mitingin ardından İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam soL Haber Portalı’na değerlendirmelerde bulundu.

TKP'nin mitingi düzenleme amacı, miting çalışmalarının nasıl geçtiği ve İstanbul İl Örgütü'nün önümüzdeki dönemki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Senem Doruk İnam, miting sırasında TKP üyesi sanatçı Orhan Aydın'a yönelik saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Röportajın tamamı şöyle:

‘BİZİM SİLAHIMIZ BİR ARADA OLUŞUMUZ’

- TKP neden böyle bir miting düzenledi? Pandemi koşullarında böyle bir bir araya geliş nasıl anlamlandırıldı?

Bir yılı aşkın bir süredir pandemi koşullarında siyasi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgın koşullarında emekçiler çok ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Çok fazla insanımız yönetilemeyen salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Yoksullaşma, kuralsız çalışma, işsizlik tehdidi, pahalılık ile mücadeleyle günlerimiz geçiyor. Türkiye böylesi bir süreçten geçerken TKP emekçilerin bu karanlık düzene mahkum olmadıklarını hep birlikte haykırmak ve bunu görünür kılmak istedi. Çaresiz hissettirmek, yalnızlaştırmak düzen siyasetinin en büyük silahlarından biri. Bizim silahımız ise bir arada oluşumuz, birbirimizin elini tutmamız, omuz omuza gücümüzü paylaşmamız. Bu mitingin en büyük başarısı bu. Pazar günü binlerce insan düzen değişikliğini istediğini, emekçi halkımızın sosyalizme ihtiyaç duyduğunu tek bir ağızdan söyledi. Ve elbette salgın önlemlerine uymaya da özel bir önem verdik.

‘ÇOK SAYIDA MAHALLEDE ARTIK TKP VAR’

- Miting çalışmaları nasıl geçti? Bu koşullarda düşündüğünüz etkiye ulaştınız mı?

Özellikle son dönemde seçimlere ve kişilere sıkıştırılmaya çalışan bir siyaset tarzı moda oldu. Siyaset emekçilerden adlı adınca kaçırılıyor. Bu tarzı reddeden bir örgütlenme ile miting çalışmalarımızı kurguladık. Emekçilere siyasetin yaşamlarının merkezinde durduğunu hissettirdik. Siyaset mahallelerde, fabrikalarda, işyerlerinde, okullarda. TKP’de tam da bu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. TKP’nin sesini var edebileceğimiz her mahalleye girdik, dostlarımızla yan yana geldik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, çok sayıda mahallede artık TKP var. Üyeleriyle, gönüllüleriyle, dostlarıyla, semt evleriyle, kadın dayanışma komiteleriyle, esnafıyla, muhtarıyla. Bunu daha da ilerleteceğiz.

‘TKP EMEKÇİLERİN ARASINDA ETKİSİNİ VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ ARTTIRIYOR’

- Miting geride kaldı. Şimdi ne var TKP İstanbul örgütünün gündeminde?

Eylül ayı içerisinde İstanbul’da beş yeni semt evimiz açılıyor. Mahallelerde, o mahallenin esnafıyla, doktoruyla, öğretmeniyle, muhtarıyla birlikte mücadele ettiğimiz dayanışma komitelerinin sayısını arttırıyoruz. Kadın dayanışma komitelerimiz yaygınlaşıyor. Mitingde gördünüz, çok sayıda emekçi kendi talepleriyle miting alanındaydı. Belediye işçileri, tekstil işçileri, inşaat işçileri, banka emekçileri, market ve kafe çalışanları, motokuryeler, göçmen işçiler…TKP emekçilerin arasında etkisini ve örgütlülüğünü arttırıyor. Pazar günü yaptığımız miting bunun görünmesi için de çok önemliydi ama biliyoruz asıl bundan sonrasında TKP’nin yapacakları belirleyici olacak.

‘BİZ BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE ADAYIZ, EMEKÇİLERİN İKTİDARINI KURACAĞIZ’

- Mitingin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?

Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Binlerce insanın hep bir ağızdan şimdi sosyalizm zamanı demesi, düzen değişikliği talebi bizim için çok anlamlıydı. Ayrıca çok etkili ve güçlü bir miting programı vardı. Sanatçı dostlarımız her birimize, mitinge katılan herkese umut aşıladı. Mitingin çıktısı büyük bir siyasi irade ve güç. Mitingde ortaya çıkan gücü, güveni ve umudu yaygınlaştırmak ve etkisini arttırmak için vakit kaybetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gericilik, yobazlık vakit kaybetmiyor, sömürü vakit kaybetmiyor. Bizim de kaybedecek zamanımız yok. İstanbul’da ulaştığımız emekçi sayısını, genç sayısını, kadın sayısını artıracağız. Örgütlülüğümüzü gün gün büyüteceğiz. Emekçileri kahraman aramaya iten siyaset tarzını da reddediyoruz. Gericiliğe, sömürüye, insanlık dışı bu düzene mahkum olmadığımızı biliyoruz. Açılacak semt ve işçi evlerimiz, kurulacak kadın dayanışma komitelerimiz, her gün aramıza katılan TKP gönüllüleri ile önümüzdeki süreçte TKP’yi çok daha fazla güçlendireceğiz. Biz bu ülkeyi yönetmeye adayız. Emekçilerin iktidarını kuracağız.

‘BU SALDIRIYA EN GÜZEL YANITI MİTİNG GÜNÜ TKP’YE KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ VERDİ’

- Miting sırasında parti üyesi sanatçı Orhan Aydın’a bir saldırı oldu. Parti olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

TKP mitingle ilgili kendi güvenliğini ayrıntısıyla aldı ancak buna rağmen bu saldırı oldu. Bu alçakların tuvalette arkadan saldıracağını hesaba katmamışız. Bu saldırı uzun süredir gericiler tarafından tehdit edilen Orhan Aydın’a yapıldı ve miting gününün tercih edilmesi ise hem o güne hem de mitingdeki olağanüstü aydınlık kalabalığa gölge düşürmekti. Biz mesajı aldık. Ama bu mesajdan onların istediği sonuç çıkmayacak. Orhan Aydın’a partili hekim arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı, o da sahneye çıktı ve konuşmasını yaptı. Kimse TKP’lilerin kararlılığını test etmeye kalkmasın. Mitinge katılan herkese çok teşekkürler, Orhan yoldaşımıza da tekrar geçmiş olsun. Bu saldırıya en güzel yanıtı miting günü TKP’ye katılan yeni üyelerimiz verdi, önümüzdeki dönem de örgütlenmeye devam ederek umudu büyüteceğiz.