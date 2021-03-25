TOBB Sektör Meclisi Başkanı Yıldırım, yolcu sayısı ve maliyete dikkat çekti

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Mart 2020’den itibaren 3 ay boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulandığına atıf yapan Yıldırım, öncelikle bu süreçte otobüslerin yüzde 98’inin çalışmadığını, ancak MTV ödemeye devam ettiklerini hatırlattı. Daha sonra yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla çalışmaya başladıklarını, ancak salgın korkusu ve üniversitelerin kapalı olması sebebiyle yolcu sayılarının düştüğünü belirten Yıldırım, 2019 yılında 200 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 50 milyona düştüğünü söyledi. Bu süreçte insanların özel araçla seyahat etmeyi tercih ettiklerini söyleyen Yıldırım, bu durumun da daha fazla kaza, akaryakıt tüketimi ve yol yıpranması gibi ekonomik ve sosyal sonuçlarının olduğunu vurguladı.

280 BİNE DÜŞTÜ

Bu süreçte özellikle akaryakıt fiyatları ve döviz kurları sebebiyle sektörün borç yükünün sürekli arttığını aktaran Yıldırım, sektör mensuplarının bunu yolculara yansıtmamak için direndiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Meslektaşlarımız borçlarını ödemek için araçlarını satmaya başladı. Hem dövize bağlı yatırım borçları hem vergi borçları sektörün belini büküyor. Bugün normalde yüzde 10-15 bandında bir fiyat artışı olmalıydı ancak esnafımız bu zammı yapmamakta direniyor ve haziran sonuna kadar da yapmamaya çalışacak. Vergi borçlarının 1 yıl vadesiz ertelenmesini ve 12 taksitle ödenmesini istiyoruz” dedi. Sektörde her kış bir daralma yaşandığını hatırlatan Yıldırım, 2019 yılında kayıtlı çalışan 350 bin kişi varken bu sayının şu an 280 bine düştüğünü ve pandemide normal bir yıla göre yüzde 20 daha fazla istihdam daralması yaşandığını söyledi. Kısa çalışma ödeneğinin istihdam daralmasını bir nebze de olsa engelleyebildiğini aktaran Yıldırım, mart sonunda ödeneğin sona ermesi ile birlikte istihdam kaybının daha fazla olmasını beklediklerini vurguladı.