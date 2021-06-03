TOGG’dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı
TOGG, ödenmiş sermayesi 150 milyon TL’den 996,8 milyon TL’ye çıkarıldı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774.000 TL artırılarak 150 milyon 000.000 TL’den 996 milyon 774.000 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.
Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.
Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır.
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