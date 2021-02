TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:00

Gebze Bilişim Vadisi'ndeki törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ile davetliler katıldı. Programın başlangıcında TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından, yapılacak ortak çalışma sayesinde TOGG araçlarının kazanacağı özelliklerin anlatıldığı bir sunum yapıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biliyorsunuz Türkiye’nin yarım asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldı. Yakın zaman önce TOGG Gemlik tesisimizin üstyapı inşaatı sözleşmesini imzaladığımızı duyurmuştuk. İnşallah kısa zaman içerisinde tesisimizi tamamlayacağız. Bu süreçte salgın demeden yasak demeden tüm iş planımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gün geçtikçe ilk aracımızın banttan ineceği o güzel güne adım adım yaklaşıyoruz. 2017’de Sayın Cumhurbaşkanımızın TOBB Genel Kurulu’nda bize bir yaptığı çağrı ile çıktığımız bu yolda vizyoner bir yaklaşım benimsedik. Ortaklarımızın büyük fedakarlıkları ve Bakanlıklarımızın destekleriyle Türkiye’yi yeni lige ve yeniliğe taşıyacak bir şirket oluşturduk. Çağımızın gereklerini dikkatle inceleyerek iş modelimizi ve yatırımlarımızı daha ilk günden buna göre şekillendirdik. İş modelimizi tasarlarken 21. yüzyılın ve muhtemelen gelecek yüzyılların en kıymetli kaynağı veriyi ve veri işlemeyi modelin merkezine koyduk. Bu yüzdendir ki TOGG için en başından bu yana “Bir araçtan daha fazlası” diyoruz. TOGG, geleceğin gerektirdiği gibi, anlamlandırılabilecek her türlü veriyi işleyecek ve bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğini ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu protokol ile üretilen veriler karşılıklı olarak paylaşılacak. Meteoroloji yurdun her köşesinden anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG’a iletecek. Akıllı ve bağlantılı TOGG araçları da sensörleri aracılığıyla ürettiği verileri Meteoroloji’ye anlık aktaracak. Burada faydalı bir ekosistem oluşacak. TOGG, aldığı verileri kendi kullanıcısına konfor ve güvenlik olarak sunacak, kullanıcı deneyimini geliştirecek. Bununla da kalmayacak Türkiye’nin dört bir yanında mobil halde bulunan son teknoloji araçlarının ürettiği son derece kıymetli veriyi Meteoroloji’ye anlık aktaracak. Bu fonksiyonuyla TOGG araçları aslında birer mobil Meteorolojik Gözlem Sistemi olacak ve halkımıza hizmet edecek. Bu proje de aslında iş modelimizi somutlaştırdığımız, TOGG’un neden “bir araçtan daha fazlası” olduğunu gösterdiğimiz güzel bir örnek oldu” dedi.

TOGG’un bir araç yerine yürüyen bir bilgisayar olduğunu düşündüğünü söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çevre dostu bir araç. Bence en önemlisi bu aslında bir araba değil. Bu aslında tekerlekli, yürüyen bir internet, yürüyen bir bilgisayar. Burada bu gözle de bakmak lazım. Biz bakanlık olarak burada ne katkı koyabiliriz diye yola çıktığımızda en azından meteoroloji tarafında ciddi bir insiyatif alarak TOGG’a katkı koyabileceğimizi düşündük. Yakın zamanda başlayan görüşmeler de bu birliktelik ile sonuçlanmış oldu. Biz meteoroloji olarak çok ciddi yeniliklere imza attık. Meteoroloji artık veriyi toplayan, veriyi herkese sunan bir kurum olmanın ötesinde, terzi işi, tüm kurumlara iş yapan, proje üreten ve onlara bilgi sağlayan, elindeki bilgileri yorumlayıp, bu yorumlara göre hem ticari hem de kamu kurumlarına faydalı olacak bilgiler üreten bir kurum haline geldi. Tabii meteorolojinin TOGG otomobiline katkısı, gideceğiniz yerdeki meteorolojik bilgiler, buzlanma, yağmur bilgilerinden tutun, gitmek istediğiniz yerdeki rota önerilerine kadar, farların, sileceklerin, klimanın çalışması, menzil bilgisine kadar aslında çok ciddi bir şekilde araca yardımcı olacak. Bu şekilde aracı kullananın konforunu ve güvenlik seviyesini artıracak bir netice doğurmasını bekliyoruz. Burada ilişki aslında bir taraflı değil. Yani meteoroloji genel müdürlüğü vatandaşa, milletimize, aracı kullanana çok önemli bir bilgi sağlarken, aynı zamanda bu araçlar birer yürüyen bilgisayar olduğu için, Türkiye çapında da biz meteoroloji istasyonu sayımızı artırmış olacağız. Elbette ki buradan gelen bilgiler anonim olacak. Biz hangi sürücüden, hangi araçtan ne veri geldiğini takip etmiyor olacağız. Ama binlerce, on binlerce aracın yolda dolaşması ve bu sayıda meteoroloji istasyonu demek bizim hava tahminlerini çok daha iyi yapabiliyor olmamızı sağlayacak” şeklinde konuştu.

"EKOSİSTEMİMİZDE ÖNCÜ BİR ADIM OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapma vizyonumuzun nişanelerinden biri olan TOGG, ülkemize büyük heyecan kattı. Milletimizin yüksek bir teveccühle sahip çıktığı Türkiye’nin Otomobili gibi insansız hava araçları ve diğer yerli üretimlerimiz, toplumun tüm kesimlerinde, “Biz bu işi başarırız. Biz bu işi yaparız” fikrini güçlendirdi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı da bu özgüvenin bir ürünüdür. Milli Uzay Programımız da aynı TOGG gibi milletimizin bütün kesimleri tarafından sahiplenildi. Evet, hedeflerimiz büyük ama inancımız daha büyük. Özgüven, şuur ve adanmışlıkla, emin olun, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Artık Türkiye, her alanda teknoloji üretiminde bir üst ligin üyesi olmak için adımlarını büyütmüş vaziyette. Türkiye’nin rotasını AR-GE ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG çok yakın işbirliği içinde. Yaptıkları iş bakımından dünyada ilk olma özelliğine sahip start-uplar dahi bu sürece dahil olabiliyor. Her yerde ifade ettiğimiz gibi, TOGG projesi bir otomobilden daha çok bir akıllı yaşam teknolojisi. İnovasyon alanında her türlü yeni fikre ve girişime de kapı aralıyor. Bu anlamda TOGG, Türkiye’deki mobilite ekosisteminin gelişmesine liderlik ediyor. İşte bugün Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte somut bir işbirliğine imza atıyoruz. Bugünkü protokolle, TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

“ARAÇ İÇİ UYGULAMALAR KENDİNİ OPTİMİZE EDECEK”

Veri toplama ve işleme teknolojilerinin otonom araçlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Sektörle yakın temas içerisinde hazırladığımız Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de Mobilite Açık Veri Seti’nin oluşturulmasıdır. Bildiğiniz gibi bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik nokta veri meselesi. Verilerin toplanması, hazırlanması, yeni veri setlerinin oluşturulması, bunların anonimleştirilerek açık veri haline getirilmesi, sonrasında da şirketlere, girişimcilere ve akademisyenlere paylaştırılması, onlara sunulması gerekiyor. İşte bugün, Mobilite Açık Veri Seti Oluşturulması konusunda da ilk adımı atmış oluyoruz. Kamu kurumlarımızın ürettikleri verilerin, özel sektörün erişimine açık olması gerçekten teknoloji geliştirme açısından çok önemli. Böylece yeni fikirler gelişip, katma değerli ticari ürünler ortaya çıkabilir. İmzalanacak protokolle birlikte TOGG, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak Türkiye’nin Otomobili’nin konfor ve güvenliğini artırmış olacak. Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek. Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak. Örneğin, sis olayı bölgesel meteorolojik tahminlerde en zor konulardan biri. TOGG’un sis farlarının kullanımından, hangi bölgede sis yoğunluğu olduğu sisteme anlık olarak işlenebilecek. Tabi tüm bu veriler anonim şekilde paylaşılıp kullanılacak. Yani kişisel verilerin burada kullanılması söz konusu olmayacak. İşte veri, hayatımıza kolaylık sağlayan teknolojilerin üretiminde böyle önemli roller üstleniyor. Yeni nesil mobilite ekosistemi, veri temelli daha nice fikrin gelişmesine imkan sağlayacak. Bunun gibi açık veri paylaşımlarını çoğaltmak için diğer kamu kuruluşlarımızla da yakın çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ile Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun karşılıklı olarak anlaşma protokolüne imza attı. İmzaların atılması sonrasında Bakan Pakdemirli, Bakan Varank ve diğer davetliler imza töreni için getirilen ilk TOGG aracını inceledi.