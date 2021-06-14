TOKİ mağdurları, Kırşehir’de 2019’da teslim edilmesi gereken daireleri için eylem yaptı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Yurttaşlar, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, “Kırşehir’e geldiğinde bölgeye uğramadığına” dikkat çekerek “Gerekirse Ankara’ya da gideriz, bu yolu da keseriz” tepkisini gösterdi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da “Evlerinizi alacağız” diyerek eyleme destek verirken CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, hükümete çağrıda bulunarak “Buradaki mağdurlar ne milyarder ne de milyoner. Bu insanların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Beşli çeteye, yandaşlara sağladığınız imkânları bu mağdur insanlara da sağlamanızı istiyoruz” dedi.

Kırşehir Bağbaşı’ndaki TOKİ 3. etap projesi yılan hikâyesine döndü. Yüzde 90’ı bitme aşamasına gelen ve 2019 yılının şubat ayında teslim edilmesi gereken bin 1996 konutluk TOKİ 3. etap projesindeki hak sahipleri, şantiyede toplanarak eylem yaptı. Eyleme, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da destek verdi. CHP’li İlhan, söz konusu mağduriyetin artık siyaseti aştığına dikkat çekerek AKP Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli’nin de şantiyeye gelmesi gerektiğini belirtti. İlhan’ın bu sözleri üzerine bir yurttaş, “Kaman’da önünü çevirdim. Bırak esnafı, milletin yüzüne bakmıyor” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine de İlhan, “Biz buraya siyasi rant için gelmedik. Sizin mağduriyetinizin çözülmesi için buradayız. AKP milletvekili de gelsin. Gidelim TOKİ’ye, durumu iletelim. Hatta sizlerin temsilcileri de gelsin” yanıtını verdi.

‘BİZİ KAPIDAN KOVARLAR’

Bir diğer TOKİ mağduru yurttaş ise CHP’li İlhan’a, “Gitsek ne olacak? Bizi kapıdan kovarlar, bunu yaşadık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir’e geldiğinde buraya uğramadı bile” serzenişinde bulununca İlhan, “Belediye başkanımızı da toplantıya davet etmediler. Başkanımızı çağırsalardı, sizin problemlerinizi dile getirecekti” dedi. Yurttaşlar ise “Belediye CHP’li diye yapıyorlar. Milletvekili buraya gelmedi, uğramadı bile. Buradaki insanlardan oy aldı, milletvekili seçildi. Seçimler yaklaşıyor. Hangi yüzle gelecekler? Buraya artık gelemez. Gerekirse Ankara’ya da gideriz, bu yolu da keseriz” görüşlerini dile getirdiler. Bir diğer hak sahibi yurttaş ise “En büyük darbeyi belediye yedi. Sayın Başkanım yapılan yardımların hangisini alabildiniz? Yolun yapımı bile iki sene sürdü. Ben, burada CHP’yi yüceltmeye çalışmıyorum. Ülkü Ocakları’nda yetiştim ama bugüne kadar ne destek verdiniz de yapacak?” diye konuşunca Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Bu yolu da bizim katkılarımızla yapabildiler” yanıtını verdi.

‘EVİMİZİ VERMİYORLAR’

Bu arada bir küçük çocuk da başkan Ekicioğlu’na, “Bizim evimizi vermiyorlar” diye seslendi. Bunun üzerine Ekicioğlu, “Alacağız sizin evinizi tamam mı? Çocukların psikolojisi bile bozulmuş” ifadelerini kullandı.