TOKİ'nin kabarık sicili

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:12

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına açılan davaları, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“TOKİ Başkanlığı aleyhine son beş yılda açılan toplam dava sayısı ne kadardır?

2020 ve 2021 yıllarında TOKİ aleyhine özellikle geç teslim, kusurlu ve eksik işler nedeniyle açılan tazminat davaları sonucunda davacılara ödediği tazminat miktarı ne kadardır?

Son beş yılda kaç firma ile TOKİ konut yapım ortaklığı yapılmıştır?

TOKİ’nin yüzde 49 ile ortaklık kurduğu şirket var mıdır? Bu şirketler Sayıştay denetimine tabi midir?”

GEÇ TESLİM TAZMİNATI

Gürer’in önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ aleyhine son 5 yıl içinde açılan dava sayısının 5 bin 45 olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, dava konularının; İdari işlemin iptali, icra işlemlerinden kaynaklanan davalar, kamulaştırma bedeli, tespiti ve tescili, işçi alacağı, tapu iptal ve tescil, itirazın iptali, geç teslim nedeniyle tazminat, yüklenici davaları, eksik ve kusurlu iş nedeniyle tazminat vb. gibi davalar olduğunu açıkladı.

ARSA SATIŞI KARŞLIĞI GELİR PAYI İŞİ İHALELERİ

TOKÎ tarafından 2020- 2021 (31 Mayıs) yıllarında ödenen tazminat tutarının 7 milyon 653 bin 303 TL olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, !TOKİ tarafından ‘Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi’ kapsamında 5 adet ihale yapılmış ve sözleşmeleri imzalanmıştır” dedi.

Bakan Kurum, TOKİ'nin, yüzde 49 ve üzerinde ortaklığı bulunan Emlak Konut GYO (yüzde 49,37), Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. A.Ş. (yüzde 53,09), TOBAŞ (yüzde 49,9524) ve GEDAŞ (yüzde 49) olmak üzere 4 adet iştirakinin bulunduğunu kaydetti.