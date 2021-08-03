TOKYO | Ramil Guliyev yarı finalde

Milli atlet Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 200 metrede yarı finale çıktı.

İHA
03 Ağustos 2021 Salı, 10:29
TOKYO | Ramil Guliyev yarı finalde
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Milli atlet Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 200 metrede yarı finale çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda heyecan 11. günde devam ediyor. 200 metre elemelerinde Tokyo Olimpiyat Stadı’nda piste çıkan Ramil Guliyev, 20.54’le ikinci sırada yer alarak direkt adını yarı finale yazdırdı.
Guliyev’in de koşacağı yarı final yarışları TSİ 14.50’de başlayacak.


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