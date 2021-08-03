TOKYO 2020 | Armand Duplantis, sırıkla atlamada şampiyon oldu

03 Ağustos 2021 Salı, 16:39

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama finalindeki 6.02'lik atlayışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde ABD'li Chris Nilsen ile çekişen 21 yaşındaki sporcu, 6.02'lik atlayışıyla olimpiyat şampiyonluğunu ilan etti. Duplantis, daha sonraki hakkında 6.19 yaparak dünya rekoru kırmayı hedeflemesine rağmen bunu başaramadı.

Müsabakalarda ABD'li Chris Nilsen ikinci sırayı alırken, Brezilyalı Thiago Braz da Silva ise üçüncü oldu.