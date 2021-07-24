TOKYO 2020 | Artistik cimnastikte 4 sporcu finale kaldı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:34

Ariake Gymnastics Centre’daki artistik cimnasitik elemelerinde Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil gösterdikleri performansla elemeleri geçerek finale kaldı.

İbrahim Çolak halka aletinde, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder ise genel tasnifte elemeleri geçti.

Adem Asil ise üç branşta finale kaldı. Milli cimnastikçi halka aletinde, atlama masasında ve genel tasnifte madalya mücadelesi verecek.

İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta madalya arayacak.

Ahmet Önder ve Adem Asil 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta ise atlama masasında yarışacak.

Adem Asil ayrıca 2 Ağustos'ta halka aletinde madalya için mücadele edecek.