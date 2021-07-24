TOKYO 2020 | Yüzmede Emre Sakçı ve Berkay Öğretir yarı finale kalamadı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler 100 Metre Kurbağalama Elemeleri’nde Emre Sakçı yedinci, Berkay Öğretir altıncı oldu.
100 metre kurbağalama elemelerinde milli yüzücüler Emre Sakçı ve Berkay Öğretir, elde ettikleri derecelerle yarı finale kalamadı.
Altıncı elemede yarışan Berkay Öğretir, 59.82’lik derecesiyle altıncı oldu. Yedinci elemede ise Emre Sakçı, 59.87 ile yarışı yedinci sırada tamamlayarak elemeleri geçemedi.
Alınan sonuçlarla birlikte Emre Sakçı olimpiyatlardan elendi. Berkay Öğretir ise 27 Temmuz’da 200 metre kurbağalama elemelerinde mücadele edecek.
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