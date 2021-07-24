TOKYO 2020 | Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu
Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler Muhammed ile Alaa Masu olimpiyat açılışında bir araya geldi.
Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşler Muhammed ile Alaa Masu'nun, dün gerçekleştirilen oyunların açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.
Olimpiyatlarda Suriye adına yarışacak triatlet Muhammed Masu ile Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda yer alan yüzücü Alaa Masu'nun açılış töreninde çekilen kucaklaşma fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Halep kentinde büyüyen 2000 doğumlu Alaa Masu, iç savaş nedeniyle 2015 yılından ülkesinden ayrıldı ve uzun bir yolculuğun ardından Almanya'ya yerleşti. Yüzme antrenörü bir babanın oğlu olan Alaa, Almanya'da yeniden yüzmeye başladı ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.
Çalışmalarını sürdürdüğü stat antrenman yaptığı sırada bombalanan ve hazırlıklarını Hollanda ve Almanya'da sürdüren 28 yaşındaki triatlet Muhammed Masu ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailemi, arkadaşlarımı, evimi, her şeyimi kaybettim, hayata sıfırdan başladım. Hollanda'da mülteci kampına ulaştığım ikinci gün yine koşuyordum." ifadelerini kullandı.
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