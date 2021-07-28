TOKYO 2020 | Milli badmintoncu Neslihan Yiğit olimpiyata veda etti
İBBSK'lı milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında Çinli Yu Fei Chen'e yenilerek olimpiyata veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.
Musashino Forest Plaza'da dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, Çinli rakibi karşısında 2-0 kaybetti.
Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı dikkatleri üzerine toplayan Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.
Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.
Video Haberler
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti