TOKYO 2020 | Ferhat Arıcan'ın başarısı, olimpiyat köyünde kutlandı
Tokyo 2020'de artistik cimnastik paralel bar branşında bronz madalya kazanarak bir ilke imza atan Ferhat Arıcan, olimpiyat köyünde karşılandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde cimnastikte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Ferhat Arıcan, olimpiyat köyünde milli sporcular tarafından coşkuyla karşılandı.
Paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, sırtındaki Türk bayrağıyla koşarak kendisini bekleyen sporcuların arasına girdi. Milli sporcular birlikte Türkiye tezahüratı yaparak coşkuyla madalyanın sevincini yaşadılar.
Kendisini karşılayanlara kısa bir konuşma yapan Ferhat Arıcan, "Böyle güzel karşılama yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum tarihi bir madalya kazandık. Cimnastikteki ilk olimpiyat madalyamız, inşallah devamı gelecek. Türk spor tarihine geçtik. Türkiye zor günler geçiriyor yangınlardan dolayı. Bu madalya biraz olsun moral olduysa ne mutlu bana. İnşallah Türkiye yine en güzel günlerine dönecek. Madalya sadece benim değil tüm ekibin, tüm Türkiye'nin ve Team Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- Ankara'da korkutan yangın
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- En büyük felaket bu iktidar!
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- İşte bardağı taşıran son damla
- AKP'li belediye başkanından skandal 'yangın' açıklaması