TOKYO 2020 | Futbolda İspanya, Japonya'yı mağlup etti
Tokyo 2020'de erkekler futbol branşında İspanya, Japonya'yı uzatmalarda saf dışı bırakarak finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda İspanya, normal süresi 0-0 biten maçta uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Saitama Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi.
Uzatmada 115. dakikada yıldız oyuncusu Marco Asensio'yla golü bulan İspanya, maçı 1-0 kazanarak finalist oldu.
Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü Yokohama Uluslararası Stadı'nda TSİ 14.30'da oynanacak. Meksika'yla Japonya arasındaki bronz madalya maçı ise 6 Ağustos Cuma günü Saitama Stadı'nda TSİ 14.00'da başlayacak.
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