TOKYO 2020 | Futbolda İspanya, Japonya'yı mağlup etti

Tokyo 2020'de erkekler futbol branşında İspanya, Japonya'yı uzatmalarda saf dışı bırakarak finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

AA
03 Ağustos 2021 Salı, 16:50
TOKYO 2020 | Futbolda İspanya, Japonya'yı mağlup etti
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda İspanya, normal süresi 0-0 biten maçta uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Saitama Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi.

Uzatmada 115. dakikada yıldız oyuncusu Marco Asensio'yla golü bulan İspanya, maçı 1-0 kazanarak finalist oldu.

Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü Yokohama Uluslararası Stadı'nda TSİ 14.30'da oynanacak. Meksika'yla Japonya arasındaki bronz madalya maçı ise 6 Ağustos Cuma günü Saitama Stadı'nda TSİ 14.00'da başlayacak.


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