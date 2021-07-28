TOKYO 2020 | Çinli halterci Shi Zhiyong üç olimpiyat rekoru birden kırdı

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele eden Çinli halterci Shi Zhiyong, 364 kilo ile üç olimpiyat rekoru birden kırdı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:19
TOKYO 2020 | Çinli halterci Shi Zhiyong üç olimpiyat rekoru birden kırdı
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 73 kiloda halter müsabakaları tamamlandı.

Çinli halterci Shi Zhiyong, müsabakalarda büyük başarıya imza attı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Çinli halterci Shi Zhiyong, koparmada 166, silkmede 198 kilo kaldırdı ve toplamda 364 kilo ile üç olimpiyat rekoru ile altın madalyanın sahibi oldu.

Venezuelalı Julio Ruben Mayora Pernia, toplamda 346 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Arnavutluk'tan Briken Calja ise 341 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.


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