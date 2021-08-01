Tokyo 2020'de Lamont Marcell Jacobs, erkekler 100 metrede altın madalya kazandı
Tokyo 2020'de erkekler 100 metre finalini, İtalyan Lamont Marcell Jacobs ilk sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde atletizmde erkekler 100 metre yarışını İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde dünyanın merakla beklediği erkekler 100 metre yarışı yapıldı.
Finalde Güney Afrikalı Akani Simbine, İtalyan Lamont Marcell Jacobs, Büyük Britanyalı Zharnel Hughes, ABD'li Fred Kerley, Çinli Bingtian Su, ABD'li Ronnie Baker, Nijeryalı Enoch Adegoke ve Kanadalı Andre de Grasse piste çıktı.
İlk startta hata yapan Hughes, diskalifiye edildi. İkinci startın ardından Jacobs, bitişi ilk sırada geçen isim oldu. İtalyan atlet, 9.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Dünya 8 numarası Jakobs, bu derecesiyle yeni Avrupa rekorunu da kırdı. 26 yaşındaki atlet, İtalya'ya sprintteki ilk altın madalyasını da getirdi.
ABD'li Kerley 9.84 ile gümüş, Kanadalı De Grasse de 9.89'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
AVRUPA VE ASYA, İLKİ BAŞARDI
Jakobs, olimpiyatlarda Barselona 1992'den sonra erkekler 100 metreyi kazanan ilk Avrupalı oldu. Barselona'da Büyük Britanyalı Linford Christie 100 metrede şampiyon olurken, Atlanta 1996'da Kanadalı Donovan Bailey, Sidney 2000'de ABD'li Maurice Greene, Atina 2004'te ABD'li Justin Gatlin, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da da Jamaikalı Usain Bolt 100 metreyi kazanmıştı.
Yarışı 6. sırada bitiren Çinli Bingtian Su, 89 yıl sonra 100 metre finalini koşan ilk Asyalı erkek atlet olarak tarihe adını yazdırdı.
100 metre finalinde en son, Japon Taka Yoshioka 1932 Los Angeles Olimpiyatları'nda koşmuştu.
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